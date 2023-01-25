В Заводском районе Минска обновят 1000 м² дорог – это более 100 улиц

Новости Беларуси. В Заводском районе активно идет ямочный ремонт дорожного полотна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В первую очередь приводят в порядок каркасные улицы и транспортные артерии с большим машинопотоком.

Необходимо обновить около 1 000 квадратных метров дорожного полотна. Это более сотни улиц. Для ремонта используют два вида смесей: асфальтобетонную для незначительных дефектов и горячую для повреждений большей площади. Работы идут в круглосуточном режиме. В помощь – новая техника.

Павел Довженок, асфальтобетонщик «Ремавтодора Заводского района»:

Мы как получили новую технику, сразу хорошо пошла работа. На новой технике работается очень удобно, практично.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:

Днем задействовано порядка 25 человек. Это четыре бригады, которые работают днем по укладке асфальта, по ямочному ремонту. В ночное время работает бригада порядка восьми человек. Всего в сутки по Заводскому району проводится ямочный ремонт на площади порядка 350 метров квадратных, и в ночное время – порядка еще 10 тонн укладывается на площади 50 квадратных метров.