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Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица

09 октября 2021 14:14
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Влада Родовская:  
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к певице Гюнешь.  

Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица-1

Гюнешь Абасова – популярная певица, победитель и лауреат международных фестивалей, конкурсов. Обладательница высокой государственной награды – медали Франциска Скорины. Солистка государственного Молодежного театра эстрады.  

Влада Родовская:  
С чего начался ваш путь к микрофону?  

Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица-4

Гюнешь Абасова, певица:  
Мой путь к микрофону начался с рождения.  

Влада Родовская:  
Есть ли у вас музыкальное образование, и насколько оно важно в современных реалиях?  

Гюнешь Абасова:  
Но есть такое выражение – диплома мало. Нужно иметь еще и образование. Наверное, все эти годы мой опыт – это и есть мое образование. Вся моя творческая карьера – это и есть мое образование. Опыт.  

Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица-7

Влада Родовская:  
Два слова про ваших любимых исполнителей. Кто был вашим вдохновителем?  

Гюнешь Абасова:  
Если вспомнить мое детство, то, конечно, я хотела быть Аллой Пугачевой, подражала Алле Борисовне, потому что для меня лучшей артистки нет.  

Влада Родовская:  
Какая часть вашей работы доставляет вам самое большое удовольствие?  

Гюнешь Абасова:  
Наверное, когда я выхожу на сцену и пою для зрителей.  

Влада Родовская:  
Откуда вы черпаете вдохновение для своего творчества?  

Гюнешь Абасова:  
Из каждого прожитого дня.  

Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица-10

Влада Родовская:  
Продолжите фразу: «Каждый раз, работая над новой песней, я…»  

Гюнешь Абасова:  
Вкладываю душу.  

Влада Родовская:  
Что бы вы сами себе посоветовали, если бы вернулись в начало своего профессионального пути?  

Гюнешь Абасова:  
Вперед к вершине!  

Влада Родовская:  
Какой совет вы бы дали начинающим артистам?  

Гюнешь Абасова:  
Я знаю, что быть артистом – это очень сложная профессия, поэтому всем начинающим молодым исполнителям я желаю терпения и самосовершенствоваться. Каждый день над собой работать: над вокалом, над образом. Просто трудиться каждый день.  

# Белорусские исполнители # общество # Влада Родовская # Гюнешь # Алла Пугачёва # Фотофакт

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