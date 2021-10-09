Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к певице Гюнешь.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к певице Гюнешь.
Гюнешь Абасова – популярная певица, победитель и лауреат международных фестивалей, конкурсов. Обладательница высокой государственной награды – медали Франциска Скорины. Солистка государственного Молодежного театра эстрады.
Влада Родовская:
С чего начался ваш путь к микрофону?
Гюнешь Абасова, певица:
Мой путь к микрофону начался с рождения.
Влада Родовская:
Есть ли у вас музыкальное образование, и насколько оно важно в современных реалиях?
Гюнешь Абасова:
Но есть такое выражение – диплома мало. Нужно иметь еще и образование. Наверное, все эти годы мой опыт – это и есть мое образование. Вся моя творческая карьера – это и есть мое образование. Опыт.
Влада Родовская:
Два слова про ваших любимых исполнителей. Кто был вашим вдохновителем?
Гюнешь Абасова:
Если вспомнить мое детство, то, конечно, я хотела быть Аллой Пугачевой, подражала Алле Борисовне, потому что для меня лучшей артистки нет.
Влада Родовская:
Какая часть вашей работы доставляет вам самое большое удовольствие?
Гюнешь Абасова:
Наверное, когда я выхожу на сцену и пою для зрителей.
Влада Родовская:
Откуда вы черпаете вдохновение для своего творчества?
Гюнешь Абасова:
Из каждого прожитого дня.
Влада Родовская:
Продолжите фразу: «Каждый раз, работая над новой песней, я…»
Гюнешь Абасова:
Вкладываю душу.
Влада Родовская:
Что бы вы сами себе посоветовали, если бы вернулись в начало своего профессионального пути?
Гюнешь Абасова:
Вперед к вершине!
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали начинающим артистам?
Гюнешь Абасова:
Я знаю, что быть артистом – это очень сложная профессия, поэтому всем начинающим молодым исполнителям я желаю терпения и самосовершенствоваться. Каждый день над собой работать: над вокалом, над образом. Просто трудиться каждый день.