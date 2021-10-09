Кто кумир знаменитой Гюнешь? На этот вопрос ответила сама певица

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к певице Гюнешь.

Гюнешь Абасова – популярная певица, победитель и лауреат международных фестивалей, конкурсов. Обладательница высокой государственной награды – медали Франциска Скорины. Солистка государственного Молодежного театра эстрады. Влада Родовская:

С чего начался ваш путь к микрофону?

Гюнешь Абасова, певица:

Мой путь к микрофону начался с рождения. Влада Родовская:

Есть ли у вас музыкальное образование, и насколько оно важно в современных реалиях? Гюнешь Абасова:

Но есть такое выражение – диплома мало. Нужно иметь еще и образование. Наверное, все эти годы мой опыт – это и есть мое образование. Вся моя творческая карьера – это и есть мое образование. Опыт.

Влада Родовская:

Два слова про ваших любимых исполнителей. Кто был вашим вдохновителем? Гюнешь Абасова:

Если вспомнить мое детство, то, конечно, я хотела быть Аллой Пугачевой, подражала Алле Борисовне, потому что для меня лучшей артистки нет. Влада Родовская:

Какая часть вашей работы доставляет вам самое большое удовольствие? Гюнешь Абасова:

Наверное, когда я выхожу на сцену и пою для зрителей. Влада Родовская:

Откуда вы черпаете вдохновение для своего творчества? Гюнешь Абасова:

Из каждого прожитого дня.