«Вообще круто». Как прошло показательное выступление МЧС в парке Горького и кто в это время следил за безопасностью горожан

Новости Беларуси. 167-й по счету День пожарной службы отмечают в Беларуси. В Минске главной праздничной локацией стал парк Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плац-концерт, выставка спецтехники и пожарно-спасательного арсенала, демонстрация элементов боевой работы. Все в стиле анимации, причем поучаствовать в действе мог любой желающий.

Пожалуй, самым эффектным пунктом в программе стало водное шоу: парад плавсредств и экшен с проигрыванием нескольких сценариев ЧП.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Не смотря на празднование в таком формате Дня пожарной службы, боеготовность подразделений МЧС ни в коем случае не нарушена и не уменьшена в какую-либо сторону по той простой причине, что у нас каждые сутки круглосуточно заступают работники МЧС, которые несут боевое дежурство. Это же касается и диспетчеров, которые принимают звонки о любых происшествиях.

К слову, в обычный день они получают примерно 1 500 сообщений. Поэтому будем надеяться, что сегодня будут поступать сообщения только с поздравлениями. Ну и в то же самое время надеяться, что праздник пройдет безопасно для граждан столицы.

Сознательные граждане, которые любят нашу службу, обращаются на 101 для того, чтобы поздравить ребят с праздником, несмотря на то, что у них это рабочий день.

– Очень было красиво, когда был салют.

– Впечатляюще. Вообще круто.

Нам очень понравился праздник в Минске. Мы приехали сюда из Витебска в гости. Буквально на прошлой неделе в нашем городе в рамках «Славянского базара» наши витебские спасатели показывали класс. Сегодня мы приехали посмотреть на минчан, и они тоже нас очень впечатлили.

Замечательный праздник, детям очень понравилось. Спасибо им большое, и будем надеяться, что они и дальше будут поражать нас своими умениями не только в праздничные дни, но и тогда, когда нам очень необходима их помощь.