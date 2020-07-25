«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

У Минска за последние 10 лет есть опыт строительства удобных и скоростных дорожных артерий, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Тысячи километров нового покрытия, современные развязки. Проспект Дзержинского, Южная магистраль, удобные дороги в новых микрорайонах. И это делают наши дорожные строители.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Первое городское транспортное кольцо полностью разгрузит центр Минска. То есть для того, чтобы проехать через город, не нужно будет въезжать в сам центр. Объемы дорожных работ, несомненно, растут, увеличиваются. В настоящий момент идут работы основных объектов – это Первое транспортное кольцо – последний этап, который соединяет, и улица Жуковского – также один из значимых объектов. Сама улица Жуковского – продление ее. Это 2 километра новые полностью улицы, которая будет основной магистралью нового микрорайона Минск-Мир. И устройство – участочек по существующей улице, где был частный сектор, с уширением. И строительство новой развязки, которую мы уже запустили на пересечении с улицей Аэродромной.

Минчане любят город за скорость передвижения. И чтобы столица не застряла в пробках, как другие мегаполисы, дорожники работают на опережение. Вот-вот в центре замкнётся Первое транспортное кольцо, а реконструкция мостов и путепроводов стала привычной картиной. Неудобства компенсируются качеством работ, увеличением дорожного трафика и долговечностью конструкций. Гарантию дают – 5 лет. Но ремонт не потребуется значительно дольше.

Александр Ярошик:

Самый главный подход – это, все-таки, по совести те работы, которые мы выполняем, чтобы, по крайней мере, будет стыдно, если в нашу бытность придется их переделывать по причине каких-то дефектов. Как правило, мы руководствуемся тем, чтобы все материалы, которые мы используем в строительстве, были наши, белорусские. Поэтому можно смело заявить то, что на 100% получается наш продукт полностью белорусским. Потому что и рабочая сила, сами организации, и материалы полностью все наши. Нужно понимать, что сегодня даже сами материалы для производства работ – они уже совершенно иные. Сами тенденции – намного проще стало работать.