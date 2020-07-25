Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей

Новости Беларуси. Гомельские спасатели 24 июля отправились в роддом. Не спасать, а поздравить новоиспеченных мам с рождением малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожелания и подарки прямиком в родильное отделение доставили по пожарной лестнице. Подарки малышам было решено передать непременно через окно.

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельского областного родильного дома:

У нас произошло накануне трое родов. Не исключено, что в преддверии этого праздника родилось еще три будущих работника МЧС.

Подарки получать всегда приятно, поэтому мамы довольны и счастливы. Мало того, что произошло такое событие, как рождение их детей, плюс еще подарки работников МЧС.

Александр Меркулов, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

А еще в этот день мы выражаем слова благодарности тем профессионалам, которые так же, как и мы, ежедневно помогают людям. Ведь именно работники родильных домов первыми встречают малышей в этом мире и обеспечивают их безопасность.