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Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей

25 июля 2020 11:34
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Новости Беларуси. Гомельские спасатели 24 июля отправились в роддом. Не спасать, а поздравить новоиспеченных мам с рождением малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей-1

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей-3

Пожелания и подарки прямиком в родильное отделение доставили по пожарной лестнице. Подарки малышам было решено передать непременно через окно.

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей-6

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельского областного родильного дома:
У нас произошло накануне трое родов. Не исключено, что в преддверии этого праздника родилось еще три будущих работника МЧС.

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей-9

Подарки получать всегда приятно, поэтому мамы довольны и счастливы. Мало того, что произошло такое событие, как рождение их детей, плюс еще подарки работников МЧС.

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей-12

Александр Меркулов, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
А еще в этот день мы выражаем слова благодарности тем профессионалам, которые так же, как и мы, ежедневно помогают людям. Ведь именно работники родильных домов первыми встречают малышей в этом мире и обеспечивают их безопасность.

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей-15

Таким необычным образом сотрудники МЧС хотели напомнить, что именно родители являются гарантом безопасности для детей.

# МЧС Беларуси # общество # Геннадий Воронович # Фотофакт

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