10 новых цветочных композиций появилось в центре Минска. Показываем самые интересные

С начала июля в сквере на Немиге появилось 10 цветочных композиций – все они творения архитекторов и садоводов «Минскзеленстроя». Эти ландшафтные решения объединяет тонкая смысловая нить: природа – путь к миру и созиданию. Среди всех произведений жюри выбрали то, что наиболее точно передает тематику.

Анна Юшкевич, ведущий ландшафтный архитектор Центрального района УП «Минскзеленстрой»:

У нас цветник делится на две половины. Живая, цветущая и небольшая часть – это неухоженная, где растут сорняки. На второй половине все яркое, там использованы летники. И используем многолетники. Также в композиции есть водоем и скамеечка, где можно посидеть и отдохнуть.

Посыл передается визуально. За взмахом крыльев голубя – цветущая жизнь, где нет птиц, там серость и обреченность. Стоит отметить, что специалисты уделяли внимание не только визуальной составляющей, но и практичности насаждений.

Денис Рыбак, ландшафтный архитектор Заводского района УП «Минскзеленстрой»:

Использовали плотность структуры однолетних растений, чтобы сделать ровные ковры. Сделали несколько планов для многолетних растений с разбивкой по высоте, колористике. Сделали интересную отсыпку. Применили и несколько других приемов, чтобы повысилась устойчивость в случае засушливых погодных условий, чтобы цветник сохранил свой вид. В столице девять подразделений «Минскзеленстроя» и от каждого есть композиция. Связующее звено и внеконкурсная работа – солнечные часы.

Ольга Зеленковская, руководитель группы по ландшафтному дизайну УП «Минскзеленстрой»:

Наша композиция представляет условную модель мироздания, которая совмещает в себе солнечные часы, компас и элементы Солнечной системы. Солнечные часы олицетворяет путь, пройденный человечеством, и непрерывную связь с космическим пространством. Золотистая гамма в центре композиции олицетворяет Солнце, из которого исходит стрелка, подобно лучу, который указывает время, а также направление частей света, которые можно посмотреть на компасе.

Интересно, что около некоторых композиций есть QR-коды. Наведя камеру на них, можно ознакомиться с насаждением в электронном виде. Современный подход и креативность композиций привлекли много минчан.

Глеб Кузнецов, мастер управления «Центр» УП «Минскзеленстрой»:

Устраивали фотозоны после создания цветника. Люди подходили, интересовались, задавали много вопросов: что за композиция, как она будет работать. Кроме того, гости столицы из самых разных стран также отметили привлекательность цветочных ансамблей.

Александр Норов:

Минск очень удивил. Здесь очень аккуратно, чисто, спокойно. Ландшафтный дизайн прекрасный – понравилось.

Никита Данилов:

Очень ухожено и аккуратно. Очень понравился этот флаг, изображение территории Беларуси в виде флага. В целом такая территория, которая на большом ландшафте. Как сердце в рамках ландшафта.