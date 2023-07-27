Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?

Электроинструменты – наши верные помощники. Триммер, электрокоса и газонокосилка – незаменимые агрегаты в домашнем хозяйстве. Но обращаться с ними нужно осторожно. Сегодня электроинструменты, как правило, оснащены рядом блокировочных и предохранительных устройств.

Александр Жук, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору:

Перед тем как приступить к работе с электроинструментом, необходимо проверить комплектность и надежность крепления деталей. Убедиться при внешнем осмотре в исправности деталей кабеля, штепсельной вилки, корпуса электроприбора. Обеспечить безопасное расположение питающего кабеля. Он не должен находиться вне рабочей зоны электроинструмента. Не должен натягиваться, перекручиваться, перегибаться. А также не допускать непосредственного соприкосновения кабеля с горячими, влажными или маслянистыми поверхностями. Выполнять тестирование устройства защитного отключения, если установка им обеспечена, а также проверить четкость работы выключателя. При начале работ рекомендуется опробовать инструмент на холостом ходу.

Это позволяет защитить неумелого пользователя от механического воздействия. Однако, кроме получения травмы, при неправильной эксплуатации прибора существует реальная опасность поражения электрическим током. Чаще всего это происходит из-за нарушения изоляции сетевого кабеля или внутренней поломки.

Александр Жук:

Основными неисправностями ручного электроинструмента являются повреждения корпуса вилки, а также питающего кабеля, в том числе повреждение его изоляции. Повреждение корпуса электроприбора вследствие механических воздействий на него. Загрязнение электроприбора. Наличие влаги на нем при работе. Широкое распространение в быту получили электрические триммеры и газонокосилки. Перед началом работы убедитесь в исправности питающего кабеля, штепсельной розетки, а также в отсутствии на них механических повреждений и загрязнений. При необходимости их нужно удалить.

После работы электроинструмент обязательно нужно отключить от сети и только после этого можно очистить его от грязи и пыли. Любой «помощник» требует грамотной эксплуатации и соблюдения необходимых мер электропредосторожности. Помните – электроинструменты со временем теряют работоспособность и могут стать причиной несчастного случая.

Игорь Рак, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору:

При обнаружении дыма, запаха, характерного для горящей изоляции, стука, поломки или трещины корпуса работа с электроинструментом должна быть немедленно прекращена. Также необходимо помнить, что ремонт электроинструмента должен осуществляться специалистами с отключением его от электрической сети. Правильная эксплуатация электроинструмента обезопасит вас и окружающих от возможных аварийных ситуаций и травм, а, возможно, спасет вам жизнь.