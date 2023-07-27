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Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?

27 июля 2023 09:43
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Электроинструменты – наши верные помощники. Триммер, электрокоса и газонокосилка – незаменимые агрегаты в домашнем хозяйстве. Но обращаться с ними нужно осторожно. Сегодня электроинструменты, как правило, оснащены рядом блокировочных и предохранительных устройств.

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?-1

Александр Жук, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору:
Перед тем как приступить к работе с электроинструментом, необходимо проверить комплектность и надежность крепления деталей. Убедиться при внешнем осмотре в исправности деталей кабеля, штепсельной вилки, корпуса электроприбора. Обеспечить безопасное расположение питающего кабеля. Он не должен находиться вне рабочей зоны электроинструмента.

Не должен натягиваться, перекручиваться, перегибаться. А также не допускать непосредственного соприкосновения кабеля с горячими, влажными или маслянистыми поверхностями. Выполнять тестирование устройства защитного отключения, если установка им обеспечена, а также проверить четкость работы выключателя. При начале работ рекомендуется опробовать инструмент на холостом ходу.

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?-4

Это позволяет защитить неумелого пользователя от механического воздействия. Однако, кроме получения травмы, при неправильной эксплуатации прибора существует реальная опасность поражения электрическим током. Чаще всего это происходит из-за нарушения изоляции сетевого кабеля или внутренней поломки.

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?-7

Александр Жук:
Основными неисправностями ручного электроинструмента являются повреждения корпуса вилки, а также питающего кабеля, в том числе повреждение его изоляции. Повреждение корпуса электроприбора вследствие механических воздействий на него. Загрязнение электроприбора. Наличие влаги на нем при работе.

Широкое распространение в быту получили электрические триммеры и газонокосилки. Перед началом работы убедитесь в исправности питающего кабеля, штепсельной розетки, а также в отсутствии на них механических повреждений и загрязнений. При необходимости их нужно удалить.

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?-10

После работы электроинструмент обязательно нужно отключить от сети и только после этого можно очистить его от грязи и пыли. Любой «помощник» требует грамотной эксплуатации и соблюдения необходимых мер электропредосторожности.

Помните – электроинструменты со временем теряют работоспособность и могут стать причиной несчастного случая.

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?-13

Игорь Рак, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору:
При обнаружении дыма, запаха, характерного для горящей изоляции, стука, поломки или трещины корпуса работа с электроинструментом должна быть немедленно прекращена. Также необходимо помнить, что ремонт электроинструмента должен осуществляться специалистами с отключением его от электрической сети. Правильная эксплуатация электроинструмента обезопасит вас и окружающих от возможных аварийных ситуаций и травм, а, возможно, спасет вам жизнь.

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?-16

Будьте внимательны при работе с электроинструментом, внимательно изучайте инструкции производителей и соблюдайте правила безопасности.

# Правила безопасности # общество # Александр Жук # Игорь Рак # Вера Позняк # Фотофакт

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