Воложинские инвалиды получили творческие мастерские в отделениях дневного пребывания

Новости Минской области. Воложинские инвалиды получили новогодний подарок: новые творческие мастерские. Открыли их в отделении дневного пребывания. Кстати, сегодня здесь работают 12 кружков, творческая гостевая, фотоателье, фитнес-зал. В планах сотрудников отделения создать оранжерею. В начале 2013 года здесь должны появиться первые экзотические цветы. Быстро наладить и деревопереработку, тем более, рабочих рук предостаточно.

Наталья Буклыс со своими воспитанниками еще в начале декабря начала создавать новогодние снежинки. В ход идут все подручные материалы. Итог деятельности – уже на окнах, столах и полках.

Наталия Буклыс, руководитель кружка отделения дневного нахождения для инвалидов ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Это всевозможные елочки. Елочки из шишек, рождественские веночки, различные снеговички, ангелочки. Очень много идей, которые хотелось бы воплотить, и, конечно, их потом подарить.

Каждый воспитанник имеет физическое или психическое заболевание. Большинство ведут закрытый образ жизни. Сегодня они все вместе.

Лариса Радивило, воспитанница отделения дневного нахождения для инвалидов ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Я прихожу сюда каждый день, есть, чем заняться, в отделении хорошие сотрудники, добрые.

Татьяна Бовтрель, воспитанница отделения дневного нахождения для инвалидов ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Между собой мы дружны в коллективе.

Элеонора Минкевич, заместитель директора ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Материальная база, доброта и уровень наших специалистов делает свое дело. Воспитанники, конечно, хотят здесь быть, они считают отделение своим вторым домом.

В отделении воспитанники каждый день заняты по максимуму. Здесь придерживаются девиза «Занятия должны приносить пользу». Приоритет – здоровье.

Лариса Щербачевич, начальник отделения дневного нахождения для инвалидов ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

В 2013 году у нас планируется открытие еще двух кружков, потому что у нас очень много мальчиков в отделении, это кружки по деревообработке. Я думаю, им это будет нравиться. И планируем, конечно, создать зимнюю оранжерею.

В начале декабря отделение отметило 5-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.