Прямой эфир

Александр Лукашенко рассказал о роли IT-технологий и развитии Интернет-услуг в Беларуси

21 декабря 2012 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам и ответил на их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое, о чем спросили главу государства, о роли IT-технологий и развитии Интернет-услуг. Беларусь будет развивать сферу обмена трафиком. Что касается ИТ-технологий, Александр Лукашенко подчеркивает: они должны работать только во благо человека.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Вот смотрите: с помощью Интернета, компьютера этого несчастного сколько уже революций произошло, социальных взрывов на планете. И лучше после этого не стало. К примеру, «Арабская дуга». А ее перевернули полностью сейчас, добивают Сирию, подбираются к Ирану и так далее. Это не без этого. Поскольку значение IТ-технологии состоит в том, что ими пронизано все. Начиная от бытовой нашей жизни. В фермах сегодня современных, которые мы сегодня строим, компьютеры стоят. Полный учет идет. До космоса – везде произошла эта революция. Последствия, я думаю, нам сегодня трудно оценить.
Хотелось бы, чтобы это было повернуто только в интересах нормальной жизни всего человечества.

# общество # It-технологии # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко рассказал, смотрит ли он новогоднее поздравление президента Республики Беларусь
21 декабря 2012 17:35

Александр Лукашенко рассказал, смотрит ли он новогоднее поздравление президента Республики Беларусь

Лучший профессиональный фотограф CTV.BY Екатерина Лапатей мечтает побывать в Праге
20 декабря 2012 13:21

Лучший профессиональный фотограф CTV.BY Екатерина Лапатей мечтает побывать в Праге

Карнавальные костюмы для детей и санта-клаусы - хиты продаж в Минске
20 декабря 2012 10:07

Карнавальные костюмы для детей и санта-клаусы - хиты продаж в Минске