Александр Лукашенко рассказал о роли IT-технологий и развитии Интернет-услуг в Беларуси

Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам и ответил на их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое, о чем спросили главу государства, о роли IT-технологий и развитии Интернет-услуг. Беларусь будет развивать сферу обмена трафиком. Что касается ИТ-технологий, Александр Лукашенко подчеркивает: они должны работать только во благо человека.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот смотрите: с помощью Интернета, компьютера этого несчастного сколько уже революций произошло, социальных взрывов на планете. И лучше после этого не стало. К примеру, «Арабская дуга». А ее перевернули полностью сейчас, добивают Сирию, подбираются к Ирану и так далее. Это не без этого. Поскольку значение IТ-технологии состоит в том, что ими пронизано все. Начиная от бытовой нашей жизни. В фермах сегодня современных, которые мы сегодня строим, компьютеры стоят. Полный учет идет. До космоса – везде произошла эта революция. Последствия, я думаю, нам сегодня трудно оценить.

Хотелось бы, чтобы это было повернуто только в интересах нормальной жизни всего человечества.