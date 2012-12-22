Красный крест не дает замерзнуть и умереть от голода бездомным

Новости Витебска. Бездомных в Витебске сегодня согревал Красный крест. Помогли не только с горячим питанием и теплой одеждой, но и с документами, трудоустройством, оказали и медицинскую помощь. В центе временного содержания в лютые морозы — аншлаг. Вот и сегодня за помощью пришли десятки людей.

Минус пятнадцать. И с каждым днем все холоднее. В Витебский центр временного пребывания с самого утра подтягиваются бездомные. Для них это последняя инстанция. И надежда.

Виталий Фролов, координатор программ подготовки и реагирования на ЧС витебской областной организации Красного креста:

В связи с тем что наступили морозы, желающих будет очень много , люди мерзнут, нечего кушать...Они к нам обращаются.

Сотрудники Витебского отделения «Красного креста» привезли в центр горячее питание, чай, консервы. В пакетах — предметы первой необходимости. Каждому.

Первичный осмотр и помощь на месте. Здесь на прием к доктору записываться не надо, да и в обычные учреждения здравоохранения люди со статусом «Бомж» из-за него же идут неохотно. Каждый желающий мог пройти флюорографическое обследование. Бездомные относятся к наиболее уязвимым для туберкулеза группам населения. И сегодня выявили 2 случая. Мужчин срочно госпитализировали.

Среди БОМЖей жертвы «черных» риелтров, сироты, одинокие... У каждого своя история, но с одним печальным итогом.

Квартиру Александр потерял в год смерти матери. Первых пять лет жил у друга. Работал. Последние три года домом для мужчины стала улица. В центр за помощью пришел в первый раз. Не напрасно. Надеется, что дом временный когда-нибудь сменит постоянный.

Александр, бездомный:

В первую очередь какой-нибудь угол надо искать, снять квартиру, комнату или частный домик.

В центре уже помогли встать на ноги десяткам постояльцев. Здесь они обретают не только ночлег и горячие питание, но и помощь с документами и трудоустройством. Для людей с улицы все условия: спальни, душевые, библиотека и даже комната для исповеди.

Юрий, бездомный:

Следят за людьми, не бросают их в беде. Без этих людей я бы просто умер, при таких морозах...