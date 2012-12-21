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На центральных катках Минска пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

21 декабря 2012 18:46
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Новости Беларуси. На центральных катках Минска пройдут бесплатные мастер-классы по самому красивому виду спорта. Двойной тулуп и пируэт под силу каждому. Новичкам на льду помогут профессиональные тренеры. 

В праздничные дни минчан и гостей столицы организуют бесплатные уроки по фигурному катанию. Ледовые тренировки по традиции пройдут на Октябрьской площади, у Дворца спорта и на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Касач, начальник организационно-массового отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Мастер-классы будут организованы тренерами детско-юношеских спортивных школ. По фигурному катанию, конькобежному спорту, по хоккею. Все, кто хочет получить какие-то первоначальные элементы обучения на коньках, могут подходить к тренеру (он будет виден) и получить у него консультацию.

# общество # Мингорисполком # Мастер-классы # Василий Касач

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