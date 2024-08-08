«Минсктранс» выдал свыше 240 тысяч льготных проездных организациям Минска

«Минсктранс» выдал более 240 тысяч льготных проездных документов организациям Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, с 1 сентября 2023 года проводится эксперимент по оплате проезда. Его результат можно назвать успешным. Он позволил организовать достоверный учет всех перевезенных пассажиров, которые имеют право на бесплатный проезд. К ним относятся школьники, а также инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Также использование льготных смарт-карт позволило совершенствовать качество оказываемых услуг. Так, с начала 2024-го уже изменились схемы движения некоторых автобусных маршрутов и расписание движения отдельных троллейбусов. Отметим, количество льготников в столице превышает 400 тысяч.

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:

Основная задача в рамках этого эксперимента – оптимизировать и усовершенствовать механизм оплаты за выполненную транспортную работу из бюджета. Задачей этого эксперимента также является возможность организовать учет количества пассажиров. Транспортники видят, где можно оптимизировать определенный маршрут, ту или иную схему для той же школы, гимназии.

Для приема таких проездных в метро установлены 55 специальных турникетов, а на наземном транспорте нужно приложить карточку к валидатору. Смарт-карту запрещено передавать другим лицам. За это грозит ответственность, вплоть до уголовной.