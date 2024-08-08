Муковозчик: латвийские власти пугают свое же население, устраивая своим же гражданам провокации

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

На одном из латвийских интернет-порталов недавно был опубликован вот такой занятный пост. Мол, на белорусской границе задержаны четверо граждан Латвии. И по этому поводу Министерство иностранных дел «призвало латвийских подданных не ездить в Беларусь». Сказало: «Возможности Латвии оказать таким лицам помощь очень ограничены из-за отсутствия правосудия в Беларуси».

Давайте бросим прощальный взгляд на историю с задержанием на белорусско-латвийской границе. Полный текст читайте здесь.

Ну, и цифры: за 2022-й и 2023-й годы Беларусь посетило более 206 тысяч граждан Латвии. При этом латвийский МИД утверждал о 25 задержанных гражданах на конец октября 2023 года. Это даже не один процент – это одна сотая процента.