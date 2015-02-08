Волонтерский отряд тех, кому за 60 лет, создан в Вилейском районе

Новости Беларуси. Они доказали: жизнь на пенсии только начинается. Уникальный волонтерский отряд тех, кому за шестьдесят, создан в Вилейском районе.

Свой волонтерский отряд они назвали «Светлица». Их главная задача - дарить добрые эмоции тем, кто особенно в них нуждается.

Все началось пять лет назад. Тогда Вилейский районный центр соцобслуживания населения предложил пенсионерам деревни Вязынь поучаствовать в новом проекте.

Объединила инициативных и творческих людей желанием помогать друг другу Раиса Константиновна Филистович. Выйдя на пенсию, директор местной школы с радостью взялась за работу.

Сейчас в отряде 12 человек. Помогают и словом, и делом.

О людях, которые несмотря на свой почтенный возраст всегда готовый прийти на помощь другим, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ!