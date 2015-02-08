91 день до Великой Победы: 8 февраля 1945 года началась Нижне-Силезская наступательная операция 1-го Украинского фронта

Новости Беларуси. 91 день до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторический даты XX века.

В этот день, 8 февраля 1945 года, началась Нижне-Силезская наступательная операция 1-го Украинского фронта. По плану Ставки Верховного командования, она должна была стать логическим продолжением Висло-Одерской операции.

На всей протяженности фронта в этот период разгорелись ожесточенные бои.

На территории нашей страны жизнь постепенно приходит в нормальное русло. Активно ведутся строительные и ремонтные работы. В городах и селах все заботы ложатся на плечи стариков, детей, женщин, которые все еще ждут домой своих братьев, мужей и отцов.

Павел Бирюков, ветеран Великой Отечественной войны:

Было время, соединялись вместе, обсуждали, как и что. Некоторым приходили письма, получали сведения. Это очень интересно было. А некоторым даже присылали открыточки. Родилась дочка или сын, так прислали фотографию.

Ежедневно телезрители СТВ будут делиться своим представлением тех далеких военных лет. Участники боевых действий расскажут о том, что помнят. Историки, экскурсоводы, о том, что знают. Дети, звезды эстрады и спортсмены, о том, что услышали от своих дедов.

Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ.

До Великой победы остается 91 день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.