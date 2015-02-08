В День встречи выпускников Михаил Мясникович побывал на 150-летии своей Сновской средней школы

Новости Беларуси. По всей Беларуси, от областных центров до сел, 7 февраля прошли традиционные встречи выпускников. Бывшие одноклассники – сегодняшние учителя и спортсмены, врачи, журналисты и представители многих других профессий – с удовольствием освежили воспоминания о былом.

Знакомые все лица и только хорошие воспоминания.

Артем Авраменко, выпускник УО «Лицей БГУ» 2014 года:

Мы выпуск 2014 года. Нас тут больше всех. Мы очень любим лицей, заполонили его и выражаем этим самым любовь к нему. Лицей навсегда.

В знаменательный вечер встречи лицей БГУ едва ли вмещает своих выпускников. За 25 лет из этих стен во взрослую жизнь отправились около шести тысяч молодых и целеустремленных. И по традиции каждую вторую субботу февраля недавние лицеисты возвращаются сюда уже состоявшимися в жизни людьми.

Елена Азина, выпускница УО «Лицей БГУ» 1990 года:

Вот стоят кандидаты наук, доценты, подполковники. У нас самый лучший, самый первый, замечательный выпуск. Таких больше не было.

Первый выпуск в полном составе в родных стенах – каждые пять лет. Регулярно списываются в социальных сетях, но улыбки на лице и огонек в глазах для них дороже любых лайков и оценок со знаком плюс.

Елена Азина, выпускница УО «Лицей БГУ» 1990 года:

Мы постоянно говорим о том, что это лучшие годы нашей жизни. Лицей подарил нам настоящую юность.

Среди гостей и первый директор. Александр Иванович, сегодня ректор педагогического университета, некогда стоял у истоков создания учреждения образования для школьников 10 и 11 классов.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я сегодня счастлив и горд тем, что то, что мы задумали 25 лет назад, за четверть века осуществилось, причем в такой форме, в которой, может быть, и не ожидали. Потому что сегодня лицей – это гордость страны.

За 150 лет Сновская средняя школа вырастила не одно поколение выдающихся выпускников. Когда-то детьми по этим коридорам пробегали уважаемые и известные сегодня люди. Их достижениями гордятся ученики и преподаватели школы, о чем говорят и экспозиции музея.

Гордость школы по всем правилам встречают у порога. Небольшая экскурсия и приятные сюрпризы.

Спустя 48 лет Михаил Мясникович не только вспоминает школьные годы. По мнению председателя верхней палаты Парламента, современной системе образования надо уделять больше внимания профессиональной ориентации будущих специалистов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Те педагоги, которые были, можно назвать, не учителями, а наставниками, это, наверное, не адекватное понимание этого вопроса, которые действительно с нами возились, много чего подсказывали. И если взять из того большого массива информации, то очень многие учителя ориентировали уже ученика, особенно выпускных классов, где он мог бы быть лучше использован в дальнейшем, то есть какая-то профильность уже просматривалась.

Не обошлось на Дне рождения и без подарков. Педагогам достались почетные грамоты Национального собрания Республики Беларусь, а детям – автобус и новое мультимедийное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.