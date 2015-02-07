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92 дня до Великой Победы: 7 февраля 45-го наступательные бои продолжались в районе Кёнигсберга

07 февраля 2015 17:53
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Новости Беларуси. 92 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторический даты 20 века. В этот день, 7 февраля 45-го, наступательные бои продолжаются в районе Кёнигсберга. Красноармейцам удалось освободить более 30 населенных пунктов.  Не прекращаются баталии и на Одре. Наши войска на севере и юге от Кюстрина освобождают прибрежные территории от  немецких захватчиков.

На Ялтинской конференции Молотов выступил с официальным предложением внести в число членов-основателей ООН Беларусь. В это время на территории Беларуси жители  городов и сел постепенно возвращаются к нормальной жизни. Дети садятся за школьные парты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Анатолий Моисеев, участник Великой Отечественной войны:
Воспоминания такие: в школе холодно, сидели мы одевшиеся, писали в рукавицах, на линованных газетах, но настроение было хорошее, потому что у нас были прекрасные учителя. Прошло почти 70 лет, но я их помню до сих пор и с благодарностью вспоминаю. Я всегда мечтал стать военным для того, чтобы не повторилась следующая война, защищать свой народ. Я добился этого — 33 года отдал Вооруженным Силам.

# общество # Беларусь помнит # Анатолий Моисеев

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