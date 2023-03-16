«Уже поставляются в войска». Какие белорусские разработки показали на выставке в Гродно?

Новости Беларуси. Выставка, которая вызвала большой резонанс в стране и еще раз подтвердила – Беларусь интеллектуальная. После успеха в Минске, экспозиция продолжает путешествовать по регионам. Очередная точка на карте – Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке представлено более тысячи экспонатов, которые презентуют свыше 150 участников проекта. От искусственного интеллекта, космической и военной науки до агропромышленного комплекса, медицины и экологии. Это разработки ученых Национальной академии наук, вузов и технопарков. Некоторые не имеют аналогов в мире.

Представлены как новейшие образцы, так и те, которые уже активно используются в производстве. Выставка стала еще и площадкой для заключения новых контрактов.

Кирилл Борисевич, инженер-механик Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:

Данный электромобиль построен на базе каркаса, и сверху кладется кузов из стеклопластика. У него полностью наши комплектующие. Запас хода – 270 километров, максимальная скорость – 170 километров в час, батарея – 44,5 кВт.ч.

Сергей Боровский, руководитель полетов конструкторского бюро в Витебске:

Представлены квадрокоптеры с подвешенными ручными противотанковыми гранатометами РПГ-26, сюда же могут подвешиваться авиационные бомбы. По итогам государственных испытаний с сентября 2022 года приняты на вооружение белорусской армии и поставляются уже в войска.

Андрей Косовский, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Тот шлейф контрактов, который сейчас идет, пока мы не можем сказать в целом, сколько, на какую сумму, но мы уже видим: договорные отношения остаются и продолжают работать на нашу страну.