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Вольфович раскрыл подробности доклада Президенту о ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси

15 октября 2025 13:50
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Система подготовки для защиты страны определена и нацелена сугубо на защиту национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович доложил главе государства о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович раскрыл подробности доклада Президенту о ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси-2

Как подчеркнул госсекретарь, вопросы защиты суверенитета, национальных интересов, а также территориальной целостности страны – на постоянном контроле Главнокомандующего. К чему обязывает в том числе военно-политическая обстановка вокруг Беларуси. 

Нынешняя проверка Вооруженных Сил проводится в условиях внезапности и, что важно, спланирована по завершению учебного военного года. Так, прежде военнослужащими был отработан весь комплекс мероприятий – от одиночной подготовки до слаживания подразделений. С каждым из подразделений находятся сотрудники государственного секретариата Совбеза, информация поступает оперативно, в онлайн режиме. 

Вольфович раскрыл подробности доклада Президенту о ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Президенту было подробно доложено о ходе проверки. Все проверяемые воинские части, которые приведены в боевую готовность, совершили марши – протяженность в размере суточного перехода. Вышли в указанные районы – на те полигоны, которые были определены в соответствии с распоряжениями. И сегодня на полигонах проходят с ними контрольные занятия по предмету боевой подготовки: огневая, тактическая, инженерная.

Помимо этих занятий, спланированы с подразделениями контрольные занятия по предметам физической подготовки. Основу составляют силовые упражнения и упражнения на выносливость. Помимо этого проверяются и наши средства военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. В условиях внезапности мы планируем полеты контрольных целей и смотрим, как отреагировали, обнаружили наши летчики, наши военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Мы задействуем авиацию ДОСААФ, авиацию органов пограничной службы, Министерство по чрезвычайным ситуациям. С одной стороны – чужая авиация, которая не заявляется для полета в воздух. Вот мы смотрим, как среагировали, допустим, наши военно-воздушные силы, войска ПВО для обнаружения и противодействия этим средствам. 

# Александр Вольфович # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Лукашенко

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