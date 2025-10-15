Вольфович раскрыл подробности доклада Президенту о ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси

Система подготовки для защиты страны определена и нацелена сугубо на защиту национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович доложил главе государства о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул госсекретарь, вопросы защиты суверенитета, национальных интересов, а также территориальной целостности страны – на постоянном контроле Главнокомандующего. К чему обязывает в том числе военно-политическая обстановка вокруг Беларуси. Нынешняя проверка Вооруженных Сил проводится в условиях внезапности и, что важно, спланирована по завершению учебного военного года. Так, прежде военнослужащими был отработан весь комплекс мероприятий – от одиночной подготовки до слаживания подразделений. С каждым из подразделений находятся сотрудники государственного секретариата Совбеза, информация поступает оперативно, в онлайн режиме.