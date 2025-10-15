Что такое образовательный туризм и на кого он направлен – пообщались с экспертом

Октябрь в Беларуси объявлен месяцем образовательного туризма. Что это за акция и для кого она организована, расскажет наша гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Шибеко, консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

Что же такое образовательный туризм в целом?

Дарья Шибеко, консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Согласно единой классификации видов туризма, образовательный туризм – это туристическое путешествие в образовательных целях, а также непосредственно деятельность по организации такого туристического путешествия. Но, уже исходя из практики, мы понимаем, что данное определение гораздо шире раскрывает данное понятие, потому что образовательный туризм сегодня глубоко интегрирован в образовательный процесс, потому что уже системно налажена туристско-экскурсионная деятельность среди учащихся как средних учреждений образования, средне-специальных, высших учреждений образования, потому что сегодня экскурсионная деятельность интегрируется в образовательный процесс. Это организация экскурсий всевозможных, в том числе и в рамках профориентации. Также образовательный туризм – это деятельность, которая направлена на предоставление экскурсионных услуг.