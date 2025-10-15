Что такое образовательный туризм и на кого он направлен – пообщались с экспертом

Октябрь в Беларуси объявлен месяцем образовательного туризма. Что это за акция и для кого она организована, расскажет наша гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Шибеко, консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
Что же такое образовательный туризм в целом?
Дарья Шибеко, консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Согласно единой классификации видов туризма, образовательный туризм – это туристическое путешествие в образовательных целях, а также непосредственно деятельность по организации такого туристического путешествия. Но, уже исходя из практики, мы понимаем, что данное определение гораздо шире раскрывает данное понятие, потому что образовательный туризм сегодня глубоко интегрирован в образовательный процесс, потому что уже системно налажена туристско-экскурсионная деятельность среди учащихся как средних учреждений образования, средне-специальных, высших учреждений образования, потому что сегодня экскурсионная деятельность интегрируется в образовательный процесс. Это организация экскурсий всевозможных, в том числе и в рамках профориентации.
Также образовательный туризм – это деятельность, которая направлена на предоставление экскурсионных услуг.
Юрий Царев:
Давайте вернемся к месяцу, который сейчас у нас посвящен образовательному туризму. Что это за акция и на кого она направлена?
Дарья Шибеко:
Я скажу, что это не совсем акция в ее классическом понимании. В 2024 году Министерство спорта и туризма проявило такую инициативу с целью популяризации 13 наиболее развивающихся видов туризма. Мы решили, что страна должна знать, что в республике действительно сегодня развиваются вот эти 13 направлений более глубоко. Это не говорит, что это перечень исчерпывающий. Нет, если мы поймем, что какое-то направление набирает все больший и больший оборот, что у нас достаточный объем методической базы, данных объектов, направлений, конечно, данная классификация может расширяться. Но сегодня их 13, и мы решили, что нужно говорить, заявлять громко о данных направлениях.
Данная работа ведется не единолично с Министерством и Национальным агентством по туризму. Каждое направление завязано на межведомственной связи. Образовательный туризм мы активно продвигаем совместно с Министерством образования, с их подведомственными учреждениями. Здесь и Республиканский центр экологии и краеведения большой вклад делает в развитие образовательного туризма. Центр международных связей Министерства образования также привлекает иностранных граждан для получения образования в Республике Беларусь. Поэтому работа действительно уже системная.
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