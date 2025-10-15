Щелчки в челюсти – тревожный сигнал. Расскажем, чем они опасны и как их лечить

Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались со щелчками в области челюсти. Это может произойти, когда мы открываем рот, зеваем или пережевываем пищу. Как правило, такие звуки кажутся безобидными и не вызывают дискомфорт, однако если щелчки становятся регулярными, это может стать тревожным сигналом.

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:

На прием ко мне часто приходят люди и молодого, и среднего, и более старшего возраста, у которых щелкает челюсть. Щелкать в норме височно-нижнечелюстной сустав не должен. Когда мы кушаем, движения в суставе так же, как в наших пальчиках, как в плечиках, как в локтиках, они должны быть плавными, мягкими, они не должны сопровождаться никакими звуками.

Челюсть участвует во многих процессах от пережевывания пищи до выражения эмоций. Важную роль в ее движении играет височный нижнечелюстной сустав, который позволяет нам открывать и закрывать рот. Если этот сустав поврежден, он может начинать издавать щелкающие звуки.

Наталья Гриценко:

Мы с вами покупаем новую подушку. Она нам служит верой и правдой, даже если она ортопедическая, качественная, несколько лет. А потом, что с ней происходит? Она начинает истончаться. Такие же изменения при неправильной нагрузке могут проходить в хрящевых дисках в суставах. И более того, эти диски вообще большие путешественники. Они при неправильном распределении жевательной нагрузки могут сместиться со своей правильной позиции, которая должна быть над суставной головкой, в сторону. Впереди, вбок, назад. И тогда наш сустав начинает работать без амортизации.

Со временем щелкающая челюсть может сопровождаться болью и ограничением открывания рта. Человек не может зевнуть или даже откусить яблоко. Такие симптомы не стоит игнорировать.

Наталья Гриценко:

Такие пациенты в первую очередь должны обращаться к челюстно-лицевому хирургу. Мы проводим обязательную диагностику для выяснения, есть ли изменения уже в суставе, какие-то смещения внутрисуставные, артрозные явления, убыль костной ткани. Мы делаем магнитно-резонансную томографию. Это самый современный, самый эффективный метод диагностики. Делается он не только в позиции закрытого рта, но и в позиции открытого. Это так называемое функциональное исследование.

Лечение такого неприятного симптома зависит от причины. Иногда достаточно изменить привычки, например, пытаться избегать чрезмерного сжатия челюсти или избавиться от скрежета зубами. В других случаях может помочь физиотерапия, направленная на расслабление жевательных мышц. Иногда используются ортодонтические устройства, которые помогают восстановить правильное положение челюсти.

Наталья Гриценко:

Когда мы видим в суставе изменения по типу артроза, смещения диска, истончения диска, мы предлагаем пациентам пройти терапию уколами прямо непосредственно в височно-нижнечелюстные суставы. Эта методика самая эффективная, потому что весь тот лекарственный препарат, который мы хотим ввести, мы вводим непосредственно туда, куда надо.

Людмила Андрианова, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Нордин»:

Даже у одного человека может быть совершенно несимметричное строение суставов. Один может залегать глубже, другой более поверхностно. И это все мы непосредственно в реальном режиме времени на ультразвуке с нашей помощью доктора стоматолог-хирург вводит лекарство. Хруст и щелчки не пройдут сами по себе. Чем раньше начато лечение, тем больше шансов сохранить здоровье суставов.

Людмила Андрианова:

Могут быть и гиалуроновая кислота, и дипроспан, и то, что сейчас очень эффективно, PRP-терапия, когда собственной плазмой лечат именно внутреннюю суставную поверхность.

Наталья Гриценко:

Мы останавливаем этот процесс, и мы запускаем его назад. Осуществляя регенерацию, мы, можно сказать, молодим сустав. То есть он начинает восстанавливаться, коллаген вырабатывается, хрящевые балочки укрепляются. И сустав становится лучше, и пациенты уходят от нас довольные, не имея той проблемы, с которой они к нам пришли.