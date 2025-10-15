Жители Давид-Городка выиграли 20 тыс. рублей в розыгрыше от магазина «Санта»

Александра Каштанова, ведущая:

Я, кстати, знаю, как выиграть в лотерею 20 тысяч. Здоровый образ жизни и поход в магазин принесли семье из Давид-Городка круглую сумму. Денис и Елена Межеревич пару раз в неделю ездят в соседний Столин на тренировки, а по пути домой заезжают в магазин «Санта» за продуктами. Вот одна из таких поездок и принесла паре большой денежный приз – 20 тысяч рублей.

Александр Меженный, ведущий:

Я с ними общался, подтверждаю, все исключительно так и было. Не хотите верить на слух, посмотрите внимательно на экран.