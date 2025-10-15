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Жители Давид-Городка выиграли 20 тыс. рублей в розыгрыше от магазина «Санта»

15 октября 2025 12:21
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Жители Давид-Городка выиграли 20 тыс. рублей в розыгрыше от магазина «Санта»-1

Александра Каштанова, ведущая:
Я, кстати, знаю, как выиграть в лотерею 20 тысяч. Здоровый образ жизни и поход в магазин принесли семье из Давид-Городка круглую сумму. Денис и Елена Межеревич пару раз в неделю ездят в соседний Столин на тренировки, а по пути домой заезжают в магазин «Санта» за продуктами. Вот одна из таких поездок и принесла паре большой денежный приз – 20 тысяч рублей. 

Александр Меженный, ведущий:
Я с ними общался, подтверждаю, все исключительно так и было. Не хотите верить на слух, посмотрите внимательно на экран. 

Жители Давид-Городка выиграли 20 тыс. рублей в розыгрыше от магазина «Санта»-3

Елена Мижеревич, г. Давид-Городок:
Меня зовут Елена, я самозанятая, фрилансер, копирайтер и заканчиваю обучение на гештальт-терапевта. 

Жители Давид-Городка выиграли 20 тыс. рублей в розыгрыше от магазина «Санта»-5

– Какая главная достопримечательность Столина?
– Магазин «Санта».

Жители Давид-Городка выиграли 20 тыс. рублей в розыгрыше от магазина «Санта»-7

Елена Мижеревич:
Так случилось, что нам нужны были именно те продукты, которые участвовали в розыгрыше «Санты». Была вода «Дарида» по 2,5 литра. 

Денис Мижеревич, г. Давид-Городок:
Когда мы узнали о выигрыше, я был дома. Сказал круто, ура. Такое, мне кажется, бывает один раз в жизни. 

Елена Мижеревич:
Я желаю вам удачи, я желаю вам побед, веры в себя. Играйте, продолжайте верить!

*На правах рекламы.


 

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