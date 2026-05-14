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Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом

14 мая 2026 17:05
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Безопасность на пространстве ШОС и контуры нового миропорядка. В Бишкеке завершилась 21-я встреча секретарей советов безопасности стран Организации. На повестке – вопросы совершенствования борьбы с терроризмом, искоренения экстремизма, перекрытия наркотрафика и ликвидации каналов нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом-2

Особый акцент участники сделали на кибербезопасности. Защита информационных технологий требует скоординированных усилий всех государств объединения. Об этом в своем выступлении заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. 

По его словам, силовая стабильность стремительно разрушается. Нужна принципиально новая система международной безопасности. Белорусская делегация представила коллегам конкретные предложения по усилению совместной борьбы с глобальными угрозами.

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Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Была поддержана инициатива белорусской стороны о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также отмечена актуальность инициативы Беларуси по проведению Международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске. И в рамках конференции обсуждаются серьезные вопросы, связанные с обеспечением безопасности не только на евразийском пространстве, но и в мире в целом.

Помимо пленарного заседания, глава белорусской делегации провел серию закрытых переговоров. На полях форума Александр Вольфович обсудил с коллегами по ШОС практическое взаимодействие спецслужб и правоохранительных ведомств.

# Александр Вольфович # Международное сотрудничество

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