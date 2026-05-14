Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом

Безопасность на пространстве ШОС и контуры нового миропорядка. В Бишкеке завершилась 21-я встреча секретарей советов безопасности стран Организации. На повестке – вопросы совершенствования борьбы с терроризмом, искоренения экстремизма, перекрытия наркотрафика и ликвидации каналов нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, силовая стабильность стремительно разрушается. Нужна принципиально новая система международной безопасности. Белорусская делегация представила коллегам конкретные предложения по усилению совместной борьбы с глобальными угрозами.

Особый акцент участники сделали на кибербезопасности. Защита информационных технологий требует скоординированных усилий всех государств объединения. Об этом в своем выступлении заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Была поддержана инициатива белорусской стороны о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также отмечена актуальность инициативы Беларуси по проведению Международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске. И в рамках конференции обсуждаются серьезные вопросы, связанные с обеспечением безопасности не только на евразийском пространстве, но и в мире в целом.

Помимо пленарного заседания, глава белорусской делегации провел серию закрытых переговоров. На полях форума Александр Вольфович обсудил с коллегами по ШОС практическое взаимодействие спецслужб и правоохранительных ведомств.