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Лаборатория кибербезопасности! В ГрГУ имени Янки Купалы открыли образовательную площадку

06 марта 2026 07:27
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В Гродно в Купаловском вузе открыли образовательную площадку «Лаборатория кибербезопасности» для обучения студентов способам противодействия кибератакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаборатория кибербезопасности! В ГрГУ имени Янки Купалы открыли образовательную площадку-2

Проект реализован совместно с международной компанией, которая специализируется на защите от компьютерных угроз. В 2026 году в университете планируют оснастить еще несколько подобных площадок. Главная цель – повысить уровень кибербезопасности.

Лаборатория кибербезопасности! В ГрГУ имени Янки Купалы открыли образовательную площадку-4

Иван Саванец, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Я очень рад тому, что сотрудничество нашего университета с компанией привело к созданию такой потрясающей аудитории. Она, безусловно, поможет наращивать кадровую базу, обученную на практических примерах, для защиты безопасности наших государственных предприятий. 

Лаборатория кибербезопасности! В ГрГУ имени Янки Купалы открыли образовательную площадку-6

Андрей Проневич, декан факультета математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
В этой лаборатории наши партнеры предоставили современное оборудование и программное обеспечение, на котором будут учиться наши студенты специальности «Кибербезопасность». Университет, начиная с 2010 года, развивает эту специальность и есть очень большие достижения в этой области.

Отметим, подобные образовательные площадки уже действуют в БГУИРе, а также в вузах Бреста и Гомеля.

# Гродненский государственный университет имени Я. Купалы

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