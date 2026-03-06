Лаборатория кибербезопасности! В ГрГУ имени Янки Купалы открыли образовательную площадку

В Гродно в Купаловском вузе открыли образовательную площадку «Лаборатория кибербезопасности» для обучения студентов способам противодействия кибератакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализован совместно с международной компанией, которая специализируется на защите от компьютерных угроз. В 2026 году в университете планируют оснастить еще несколько подобных площадок. Главная цель – повысить уровень кибербезопасности.

Иван Саванец, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Я очень рад тому, что сотрудничество нашего университета с компанией привело к созданию такой потрясающей аудитории. Она, безусловно, поможет наращивать кадровую базу, обученную на практических примерах, для защиты безопасности наших государственных предприятий.

Андрей Проневич, декан факультета математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В этой лаборатории наши партнеры предоставили современное оборудование и программное обеспечение, на котором будут учиться наши студенты специальности «Кибербезопасность». Университет, начиная с 2010 года, развивает эту специальность и есть очень большие достижения в этой области.

Отметим, подобные образовательные площадки уже действуют в БГУИРе, а также в вузах Бреста и Гомеля.