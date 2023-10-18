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Вольфович: опыт бойцов «Вагнера» – это большое подспорье в подготовке белорусских военных

18 октября 2023 13:49
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Новости Беларуси. Звуки выстрелов и взрывов слышны сегодня под Гродно. На полигоне «Гожский» разыграли тактический эпизод в рамках проверки боеготовности армии. Навыки военнослужащих оценивал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: опыт бойцов «Вагнера» – это большое подспорье в подготовке белорусских военных-1

По легенде танковое подразделение выдвинулось на неподготовленный рубеж для отражения наступления незаконного вооруженного формирования. Была запрошена поддержка штурмовой авиации, использовались беспилотники. На земле танковые экипажи с расстояния полутора километров вели стрельбу различными калибрами по бронетехнике и живой силе условного противника. Сценарий максимально приближен к реальной ситуации. Сегодня военнослужащие изучают стратегии и тактики на примере специальной военной операции в Украине, анализируют действия обеих сторон. К тому же проходят подготовку у опытных инструкторов.

Вольфович: опыт бойцов «Вагнера» – это большое подспорье в подготовке белорусских военных-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Большую роль играет тот опыт, который военнослужащие получают от инструкторов компании «Вагнер», которая сегодня оказывает помощь в подготовке наших военнослужащих. Это большое подспорье для качественной подготовки. Их профессионализм и умение очень востребованы в наших войсках. Мы это используем и применяем на практике.

Вольфович: опыт бойцов «Вагнера» – это большое подспорье в подготовке белорусских военных-7

Руслан Головацкий, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Личный состав настроен на выполнение, видно, что глаза у него горят. На данный момент еще предстоит выполнять задачи как сегодня, так и в ходе завтрашнего дня. Пока на данный момент личный состав с поставленной задачей справляется успешно.

Вольфович: опыт бойцов «Вагнера» – это большое подспорье в подготовке белорусских военных-10

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил проводится по поручению Главнокомандующего. В центре внимания прежде всего подразделения, которые входят в состав немедленного реагирования. Войска в кратчайшие сроки совершили марши в назначенные районы, где выполняют учебно-боевые задачи. Оценка будет дана не только действиям личных составов. Испытают и возможности военной и специальной техники. Проверки боеготовности в 2023 году будут продолжены, в том числе в органах госбезопасности, пограничной службы и внутренних войск.

# Военные учения # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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