Вольфович: опыт бойцов «Вагнера» – это большое подспорье в подготовке белорусских военных

Новости Беларуси. Звуки выстрелов и взрывов слышны сегодня под Гродно. На полигоне «Гожский» разыграли тактический эпизод в рамках проверки боеготовности армии. Навыки военнослужащих оценивал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде танковое подразделение выдвинулось на неподготовленный рубеж для отражения наступления незаконного вооруженного формирования. Была запрошена поддержка штурмовой авиации, использовались беспилотники. На земле танковые экипажи с расстояния полутора километров вели стрельбу различными калибрами по бронетехнике и живой силе условного противника. Сценарий максимально приближен к реальной ситуации. Сегодня военнослужащие изучают стратегии и тактики на примере специальной военной операции в Украине, анализируют действия обеих сторон. К тому же проходят подготовку у опытных инструкторов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Большую роль играет тот опыт, который военнослужащие получают от инструкторов компании «Вагнер», которая сегодня оказывает помощь в подготовке наших военнослужащих. Это большое подспорье для качественной подготовки. Их профессионализм и умение очень востребованы в наших войсках. Мы это используем и применяем на практике.

Руслан Головацкий, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Личный состав настроен на выполнение, видно, что глаза у него горят. На данный момент еще предстоит выполнять задачи как сегодня, так и в ходе завтрашнего дня. Пока на данный момент личный состав с поставленной задачей справляется успешно.