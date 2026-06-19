Вольфович: настоящая безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков и практиков

Настоящая безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков и практиков, способных превращать смелые замыслы в реальные решения. Об этом 19 июня заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время церемонии закрытия Международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026».
В 2026 году масштабный форум объединил более 120 участников из Союзного государства, а также Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка стала демонстрацией возможностей профильных ведомств и предприятий: от передового вооружения до систем взаимодействия с гражданами. Посетителям презентовали широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы и обнаружения.
На полях форума прошла насыщенная деловая программа. Эксперты обсудили научно-техническое обеспечение нацбезопасности. Отдельное внимание уделили развитию сотрудничества оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Вопросы безопасности сегодня действительно волнуют всех. Это вопрос, наверное, номер один. Жизнь чем комфортнее? Чем она безопаснее, тем она комфортнее. А люди сегодня привыкли к комфорту. Поэтому Беларусь демонстрировала и демонстрирует подходы, направленные на обеспечение безопасности, на достижение мира. И в течение этих трех насыщенных дней, я считаю, что те цели, которые руководство госсекретариата, организаторы выставки ставили перед собой, мы достигли в полном объеме.
Минск наглядно продемонстрировал, что индустрия безопасности сегодня работает как единый идеально настроенный механизм. Результаты форума станут прочным фундаментом для будущих разработок и укрепления обороноспособности государств.
Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм.