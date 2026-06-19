Вольфович: настоящая безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков и практиков

Настоящая безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков и практиков, способных превращать смелые замыслы в реальные решения. Об этом 19 июня заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время церемонии закрытия Международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

В 2026 году масштабный форум объединил более 120 участников из Союзного государства, а также Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.