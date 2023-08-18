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II Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске

18 августа 2023 07:04
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Новости Беларуси. Предупредить мир о реальной угрозе. II Международный антифашистский конгресс продолжит работу в Минске. Он собран по инициативе Минобороны, чтобы консолидировать международные силы в противодействии распространению фашизма и нацизма в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске-1

Еще одной важной задачей заявлено сохранение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Накануне участники конгресса посетили место нахождения лагеря для военнопленных Шталаг-352 в минском микрорайоне Масюковщина, заложили капсулу с посланием потомкам в крипте столичного храма-памятника. 

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске

II Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске-4

18 августа в программе форума пленарное и секционное заседания в Центральном доме офицеров. Беларусь – многострадальная страна, в годы войны потерявшая каждого третьего жителя. Современное поколение сделает все, чтобы не допустить повторения тех трагических событий.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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