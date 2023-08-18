II Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске

Новости Беларуси. Предупредить мир о реальной угрозе. II Международный антифашистский конгресс продолжит работу в Минске. Он собран по инициативе Минобороны, чтобы консолидировать международные силы в противодействии распространению фашизма и нацизма в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одной важной задачей заявлено сохранение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Накануне участники конгресса посетили место нахождения лагеря для военнопленных Шталаг-352 в минском микрорайоне Масюковщина, заложили капсулу с посланием потомкам в крипте столичного храма-памятника. «Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске