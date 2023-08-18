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Лукашенко проводит совещание по готовности системы образования к новому учебному году

18 августа 2023 07:28
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 18 августа, проводит совещание во Дворце Независимости по готовности системы образования к новому учебному году, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Сообщается, что главу государства интересует широкий круг вопросов по этой теме. Во Дворце сегодня речь пойдет не только о готовности учреждений образования, проведенных ремонтных работах на спортплощадках и в общежитиях. 

Присутствующие представят отчет о том, как организован подвоз школьников в регионах, доложат об организации питания и безопасности. Затронут тему, которая касается и новой системы поступления в высшие учебные заведения нашей страны. Нововведение было внедрено в текущем году. 

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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