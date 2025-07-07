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Православные христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи

07 июля 2025 08:17
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Православные сегодня, 7 июля, отмечают Рождество Иоанна Предтечи – пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в водах Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В народном календаре этот праздник принято называть Иван Купала, а также Купалье.

Православные христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи-2

В ночь с 6 на 7 июля в старину жгли костры и водили хороводы. Впрочем, эта традиция сохранилась и во многих регионах Беларуси. Ну а наиболее масштабно праздник отметили в минувшие выходные. 115 тысяч человек приехали на «Купалье» в Александрию – это настоящий рекорд. Годом ранее гостей было около 96 тысяч.

# Купалье

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