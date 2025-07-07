Число погибших в Техасе в результате сильного наводнения возросло до 80 человек

Число погибших в Техасе в результате сильного наводнения, по последним сообщениям властей, возросло до 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – 28 детей. Также в округе штата Керр ничего не известно о судьбе еще 27 девочек, которые отдыхали в летнем лагере на берегу неожиданно разлившейся из-за дождей реки.

В зоне бедствия объявлено чрезвычайное положение, несмотря на то, что вода начала уходить. Однако, синоптики предупреждают о риске новых наводнений. Губернатор Техаса бросил на борьбу с наводнением все силы, включая национальную гвардию. Привлечены более 600 добровольцев. С помощью дронов, вертолетов, лодок и пеших групп – люди обследуют берега в поисках выживших, но чаще обнаруживают погибших. Ситуация вызывает беспокойство и у руководства США.

Дональд Трамп, президент США:

Я рассчитываю посетить Техас в пятницу. Мы хотим оставить немного времени, чтобы не мешать спасательным работам. Я постоянно держу связь с губернатором Техаса и намерен направить еще больше помощи пострадавшим. Эти люди многое пережили.

Напомним, с 4 июля в штате Техас бушует наводнение. Уровень воды в реке Гуадалупе всего за 45 минут поднялся на 9 метров. Власти заявили, что не успели подготовиться к удару стихии должным образом из-за неверного прогноза. В том, что метеорологическая служба не справилась с работой, результат повальных сокращений, которые устраивает администрация Трампа. Сейчас просто не хватает ресурсов, чтобы делать качественные прогнозы. Это ставит под удар миллионы жизней.