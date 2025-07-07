Польша ужесточает правила въезда на границах с Германией и Литвой на 30 дней

Польша ужесточает правила въезда на границах с Германией и Литвой. Отметим, что решение было принято на минувшей неделе премьером Дональдом Туском на заседании Кабмина. По мнению Варшавы, подобные меры необходимы из-за недостаточного антимиграционного контроля со стороны Литвы, а также участившихся случаев переброски нелегальных мигрантов из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня на рубежах разворачиваются работы по установке дополнительных 65 польских КПП. Для поддержания порядка на места будут направлены 5 тысяч военных. Как сообщается, проверки на польско-литовской границе будут осуществляться в 13 местах, в том числе на трех пограничных переходах, а на польско-немецкой – в 52. Предполагается, что контроль, введенный сроком на 30 дней, может быть продлен, если миграционные потоки не ослабнут. Как бы то ни было, подобное ограничение на границе грубо нарушает концепцию Шенгенского соглашения.