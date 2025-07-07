С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар

Семья – главная ценность для белорусов. Это показывают опросы общественного мнения. Не секрет, семейные узы – это основа нашей культуры. И этот генетический код передается по наследству. Только в Минске с начала 2025 года заключено свыше 5 тысяч браков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Букшта, житель Минска:

Замечательное здание ЗАГСа, нам здесь очень нравится. Лето, тепло, красиво. Я сделал предложение Ольге на Минском море на яхте. Мы очень счастливы, что сегодня судьба свела нас в этом прекрасном месте. И дальше мы пойдем вперед только вместе.

Ольга Матюшко, жительница Минска:

Я очень счастлива, очень рада, что сказала «да», ни разу не пожалела. Потому что выхожу замуж за этого замечательного человека. И очень горжусь им и собой, что мы вместе.