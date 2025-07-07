С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар
Семья – главная ценность для белорусов. Это показывают опросы общественного мнения. Не секрет, семейные узы – это основа нашей культуры. И этот генетический код передается по наследству. Только в Минске с начала 2025 года заключено свыше 5 тысяч браков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие пары решили скрепить свой союз в главный государственный праздник. Поэтому 3 июля для них теперь двойной повод для радости.
Денис Букшта, житель Минска:
Замечательное здание ЗАГСа, нам здесь очень нравится. Лето, тепло, красиво. Я сделал предложение Ольге на Минском море на яхте. Мы очень счастливы, что сегодня судьба свела нас в этом прекрасном месте. И дальше мы пойдем вперед только вместе.
Ольга Матюшко, жительница Минска:
Я очень счастлива, очень рада, что сказала «да», ни разу не пожалела. Потому что выхожу замуж за этого замечательного человека. И очень горжусь им и собой, что мы вместе.
Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:
Прошлый год был високосным, поэтому, конечно, регистраций заключений брака было значительно меньше. В этом году обращения по данным административным процедурам увеличились.
Популярность приобретает торжественная церемония, во время которой супруги могут повторно произнести свадебные клятвы и обменяться кольцами. Таким образом пары устраивают себе дополнительный праздник в честь круглой даты с момента вступления в брак и в очередной раз признаются в любви и преданности друг другу.
Елена Курилова, жительница Минска:
Мы пересматривали видео с дня нашей свадьбы, и там в конце нам сказали, что через 25 лет приходите, отпразднуем вашу серебряную свадьбу в торжественной обстановке.
По сравнению с 2024 годом – в Беларуси отмечается рост количества заключенных браков. Средний возраст невест в стране составляет 26 лет, женихов – 28.