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С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар

07 июля 2025 08:18
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Семья – главная ценность для белорусов. Это показывают опросы общественного мнения. Не секрет, семейные узы – это основа нашей культуры. И этот генетический код передается по наследству. Только в Минске с начала 2025 года заключено свыше 5 тысяч браков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар-2

Многие пары решили скрепить свой союз в главный государственный праздник. Поэтому 3 июля для них теперь двойной повод для радости.

С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар-4

Денис Букшта, житель Минска:
Замечательное здание ЗАГСа, нам здесь очень нравится. Лето, тепло, красиво. Я сделал предложение Ольге на Минском море на яхте. Мы очень счастливы, что сегодня судьба свела нас в этом прекрасном месте. И дальше мы пойдем вперед только вместе. 

Ольга Матюшко, жительница Минска:
Я очень счастлива, очень рада, что сказала «да», ни разу не пожалела. Потому что выхожу замуж за этого замечательного человека. И очень горжусь им и собой, что мы вместе. 

С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар-6

Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:
Прошлый год был високосным, поэтому, конечно, регистраций заключений брака было значительно меньше. В этом году обращения по данным административным процедурам увеличились.

С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар-8

Популярность приобретает торжественная церемония, во время которой супруги могут повторно произнести свадебные клятвы и обменяться кольцами. Таким образом пары устраивают себе дополнительный праздник в честь круглой даты с момента вступления в брак и в очередной раз признаются в любви и преданности друг другу.

С начала года в Минске зарегистрировали брак свыше 5 тыс. пар-10

Елена Курилова, жительница Минска:
Мы пересматривали видео с дня нашей свадьбы, и там в конце нам сказали, что через 25 лет приходите, отпразднуем вашу серебряную свадьбу в торжественной обстановке.

По сравнению с 2024 годом – в Беларуси отмечается рост количества заключенных браков. Средний возраст невест в стране составляет 26 лет, женихов – 28.

# Брак и семья

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