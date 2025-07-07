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Трамп пригрозил новыми пошлинами странам, поддерживающим БРИКС

07 июля 2025 08:21
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Трамп пригрозил новыми пошлинами странам, поддерживающим БРИКС-0

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, которые поддерживают политику БРИКС. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что исключений не будет. Администрация США намерена также уведомить другие страны об изменении условий и тарифов в торговле.

Ранее Российский дипломат Сергей Рябков отметил, что рост влияния БРИКС вызывает у Запада раздражение, что, по его словам, является проявлением внешнеполитического эгоизма.

Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. В союз входят 10 стран, в том числе Индонезия, которая присоединилась к нему в 2025 году.

Фото: pixabay

# Международная политика

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