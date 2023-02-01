«100 идей для Беларуси». Инновационные проекты презентовали школьники Минской области

Выставочную площадку организовали на базе завода «БЕЛДЖИ». На оценку экспертов было представлено 40 работ. В каждой из них есть предложения по оптимизации работы в сфере сельского хозяйства, медицины, энергетики и других отраслях. От изобретений в кулинарии, например, по производству вафель из каштанов до разработки прибора, измеряющего вредное излучение ламп.

Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Мы в этом году уже видим участников, которые не только в первый раз заявляются со своими проектами, то есть мы видим, что ребята где-то перепрофилируют свои проекты, они готовы дальше развиваться, они готовы дальше работать в информационном, в инновационном пространстве. Для нас это приятно, это подтверждает количество заявок. В прошлом году у нас на областной этап прошло 30 проектов, в этом году у нас их уже 40.