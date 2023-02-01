«100 идей для Беларуси». Инновационные проекты презентовали школьники Минской области

Новости Беларуси. Школьники и учащиеся колледжей центрального региона презентовали свои инновационные проекты и научно-технические разработки в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Школьники и учащиеся колледжей центрального региона презентовали свои инновационные проекты и научно-технические разработки в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставочную площадку организовали на базе завода «БЕЛДЖИ». На оценку экспертов было представлено 40 работ. В каждой из них есть предложения по оптимизации работы в сфере сельского хозяйства, медицины, энергетики и других отраслях. От изобретений в кулинарии, например, по производству вафель из каштанов до разработки прибора, измеряющего вредное излучение ламп.
Михаил Мацинович, ученик средней школы № 4 Дзержинска:
Включаем лампу, включаем устройство, подносим на достаточное расстояние. Пожалуйста, пульсация лампы 1-0 %, то есть эта лампа практически идеальная. Советую, рекомендую ставить в местах, где читаете, где, возможно, работаете за компьютером.
Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мы в этом году уже видим участников, которые не только в первый раз заявляются со своими проектами, то есть мы видим, что ребята где-то перепрофилируют свои проекты, они готовы дальше развиваться, они готовы дальше работать в информационном, в инновационном пространстве. Для нас это приятно, это подтверждает количество заявок. В прошлом году у нас на областной этап прошло 30 проектов, в этом году у нас их уже 40.
20 лучших проектов представят в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Самые перспективные инновационные идеи получат развитие уже в промышленном масштабе.
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