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Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет

30 сентября 2022 18:39
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Новости Беларуси. Они знают, как отличить белое от черного. В войсковой части 5448, самой большой во внутренних войсках страны, 30 сентября принимают поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет-1

Порядка 40 % военнослужащих остаются работать в этой кузнице кадров по контракту. На счету бойцов части – пресечение массовых беспорядков в Слуцке в 1967 году, охрана места авиакатастрофы самолета Ту-134 в 1985-м, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, локализация межнациональных конфликтов в Закавказье. Серьезной проверкой на прочность стал и 2020-й. Военнослужащие достойно справились со своей задачей, несмотря на все провокации.

Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет-4

Дмитрий Завадский, военнослужащий войсковой части 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Служу относительно недолго – младший призыв, пять месяцев недавно стукнуло. Служба, в общем-то, нравится, неплохая. Коллектив очень дружный, сплоченный.

Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет-7

Валентин Аголец, ветеран внутренних войск МВД Беларуси:
Служба эта всегда, на любом этапе сложная, всегда ответственная. И поддерживать порядок на улицах, в общественных местах – тоже надо иметь высокий уровень служебной дипломатии.

Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет-10

Вадим Пугач, начальник службы гражданско-патриотического воспитания войсковой части 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Помимо основных задач внутренних войск и нашей части, мы еще выделили отдельные дни, в которые занимаемся с детьми. Программа военно-патриотического клуба в себя включает множество занятий, которые касаются не только военной сферы, но и занятия по духовно-нравственному воспитанию.

Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет-13

Кроме того, достойные результаты бойцы показали в борьбе с террористами и экстремистами, причастными к диверсиям на железной дороге. В целом военнослужащие ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность во время массовых мероприятий, конвоируют осужденных, обезвреживают взрывные устройства.

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Завадский # Валентин Аголец # Вадим Пугач # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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