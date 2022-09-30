Войсковая часть 5448 принимает поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет

Новости Беларуси. Они знают, как отличить белое от черного. В войсковой части 5448, самой большой во внутренних войсках страны, 30 сентября принимают поздравления. Элитной бригаде милиции – 56 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 40 % военнослужащих остаются работать в этой кузнице кадров по контракту. На счету бойцов части – пресечение массовых беспорядков в Слуцке в 1967 году, охрана места авиакатастрофы самолета Ту-134 в 1985-м, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, локализация межнациональных конфликтов в Закавказье. Серьезной проверкой на прочность стал и 2020-й. Военнослужащие достойно справились со своей задачей, несмотря на все провокации.

Дмитрий Завадский, военнослужащий войсковой части 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

Служу относительно недолго – младший призыв, пять месяцев недавно стукнуло. Служба, в общем-то, нравится, неплохая. Коллектив очень дружный, сплоченный.

Валентин Аголец, ветеран внутренних войск МВД Беларуси:

Служба эта всегда, на любом этапе сложная, всегда ответственная. И поддерживать порядок на улицах, в общественных местах – тоже надо иметь высокий уровень служебной дипломатии.

Вадим Пугач, начальник службы гражданско-патриотического воспитания войсковой части 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

Помимо основных задач внутренних войск и нашей части, мы еще выделили отдельные дни, в которые занимаемся с детьми. Программа военно-патриотического клуба в себя включает множество занятий, которые касаются не только военной сферы, но и занятия по духовно-нравственному воспитанию.