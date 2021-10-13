«Война захватила меня в Севастополе». Что говорит о Великой Отечественной участник Берлинской операции?

Со значимым событием его приехали поздравить руководство администрации и военного комиссариата Советского района. Именинник родом из Благовещенска. За плечами – Финская война и Великая Отечественная. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах механиком истребительного авиационного полка.

До 1962 года оставался в армии, затем работал на Минском часовом заводе, в Академии наук. Награжден орденом Красной Звезды, многочисленными медалями. Среди них – «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

Петр Иванов, ветеран Великой Отечественной войны: Война захватила меня в Севастополе. В Севастополе побыли – эвакуировали. 50 истребителей из училища отлетали на параде в Куйбышеве. После парада сформировали полк – и под Москву.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:

Человек, который участвовал во взятии Берлина, который действительно легенда. Внес свой личный вклад в эту Победу. И то, что человек потом, когда ушел в отставку, принимал активное участие в строительстве нашего города, даже работал в нашем районе, Советском. Это огромное достояние нашего государства, что такие люди еще живы, что они еще могут рассказать.

На территории Советского района Минска сейчас проживают более 160 ветеранов Великой Отечественной войны. И каждому из них оказывают должную заботу и внимание.