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«Война захватила меня в Севастополе». Что говорит о Великой Отечественной участник Берлинской операции?

13 октября 2021 14:14
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Новости Беларуси. 13 октября 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Петр Сергеевич Иванов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Война захватила меня в Севастополе». Что говорит о Великой Отечественной участник Берлинской операции?-1

Со значимым событием его приехали поздравить руководство администрации и военного комиссариата Советского района. Именинник родом из Благовещенска. За плечами – Финская война и Великая Отечественная. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах механиком истребительного авиационного полка.

«Война захватила меня в Севастополе». Что говорит о Великой Отечественной участник Берлинской операции?-4

До 1962 года оставался в армии, затем работал на Минском часовом заводе, в Академии наук. Награжден орденом Красной Звезды, многочисленными медалями. Среди них – «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

«Война захватила меня в Севастополе». Что говорит о Великой Отечественной участник Берлинской операции?-7

Петр Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:
Война захватила меня в Севастополе. В Севастополе побыли – эвакуировали. 50 истребителей из училища отлетали на параде в Куйбышеве. После парада сформировали полк – и под Москву.

«Война захватила меня в Севастополе». Что говорит о Великой Отечественной участник Берлинской операции?-10

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:
Человек, который участвовал во взятии Берлина, который действительно легенда. Внес свой личный вклад в эту Победу. И то, что человек потом, когда ушел в отставку, принимал активное участие в строительстве нашего города, даже работал в нашем районе, Советском. Это огромное достояние нашего государства, что такие люди еще живы, что они еще могут рассказать.

На территории Советского района Минска сейчас проживают более 160 ветеранов Великой Отечественной войны. И каждому из них оказывают должную заботу и внимание.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Хильман # Петр Иванов # Фотофакт

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