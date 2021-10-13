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Основная задача – чтобы она была качественной. Дмитрий Пиневич о производстве вакцины от коронавируса

13 октября 2021 14:08
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Новости Беларуси. Речь о здоровье 280 миллионов жителей планеты идет 13 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества Независимых Государств – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения.

Основная задача – чтобы она была качественной. Дмитрий Пиневич о производстве вакцины от коронавируса-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Наша основная задача сейчас – чтобы это была качественная вакцина. Она должна повторять в полной мере существующую вакцину. Коллеги, партнеры из Российской Федерации кроме «Лайта» еще разрабатывают детские вакцины на основе «Спутника», поэтому это производство должно ответить всеми возможными вариантами локализации и производства по полному циклу блока «Спутник Лайт», а затем, это тоже непреложные условия данного проекта, – после завершения пандемии там должен производиться крайне важный для нас иммунобиологический препарат.

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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