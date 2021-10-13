«Удобно. Подошёл, не надо куда-то в поликлинику». Красный Крест организовал места для вакцинации бездомных

Новости Беларуси. Прививочная кампания от COVID-19 касается каждого без исключения. В Бресте получить укол на здоровье смогли люди без определенного места жительства и малоимущие – категория уязвимых и незащищенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди с тяжелой судьбой и не всегда простым характером, но волонтеры все же находят подход. Для них медики подготовили вакцину «Спутник Лайт». Она наиболее удобна, так как требует только одного этапа вакцинации. Для поощрения тем, кто привился, выдают продуктовый набор.

Я привился, потому что я в больнице лежал с воспалением легких. Соответственно, и «корону» поймал.

Удобно. Подошел, не надо куда-то в поликлинику, искать где-то что-то. Подошел, и все. И справочку дали.

Без определенного места жительства любые болезни цепляются, потому что он не дома живет, а где попало. Санитарно состояние – меньше моется, реже умыться, лишний раз руки помыть. Это все сказывается. Конечно, у него выше риск заболеть.

Благородную миссию продвигает Белорусское общества Красного Креста. Люди преклонного возраста или живущие в отдаленных деревнях, без определенного места жительства или ограниченные в передвижениях. Волонтеры распространяют информацию и готовы поддержать каждого. В Брестской области создали специальные группы в пяти районах. Их задача – оперативно реагировать на запросы общества в вопросах вакцинации – от информационной деятельности до реальной помощи – доставить медиков в нужную точку или оборудовать мобильный пункт вакцинации.

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Эта работа направлена на то, чтобы консолидировать наше общество, всю систему здравоохранения. Мы были максимально нужны, чтобы те категории в обществе, которые требуют дополнительного разъяснения, доставки медиков к ним или, наоборот, чтобы медицинским учреждениям оказать помощь в доставке. Для этого Красный Крест готов выполнить функцию милосердия. Мы будем и в дальнейшем проводить данную работу, чтобы противостоять такой беде, как COVID.

Аналогичные пункты вакцинации для людей без определенного места жительства создадут по всей Беларуси. По некоторым оценкам, таким образом дополнительно будут привиты порядка двух тысяч человек.