Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах

Более пяти тысяч. Именно столько садоводческих товариществ в окрестностях столицы или областных центров сегодня насчитывает Синеокая. Асфальтированные дороги, наличие всех необходимых коммуникаций и возможность проживания на дачном участке круглый год. Несмотря на то, что садоводческие товарищества так напоминают деревни, обладатели роскошных усадеб всего в паре километров от города не могут существовать с сельскими жителями на равных.

Новая версия проекта Указа «О садоводческих товариществах» меняет правила игры. Так, собственникам разрешат переводить садовые домики в жилые дома, а садоводческие товарищества наконец получат шанс превращаться в населенные пункты.

Максим Рудковский, дачный юрист: Есть ограничения, связаны они с электросетями. Так, например, опорой, которая находится в садовых товариществах, где имеются линии электропередач, должны быть вынесены за пределы земельных участков. Также ящики выносного учета должны находиться за пределами земельного участка. Эти электросети должны находиться в технически исправном состоянии.

Помимо прочего в Указ были внесены и другие, на первый взгляд, небольшие, но очень важные изменения.

Максим Рудковский:

Не нужно будет избирать казначея, теперь он назначается председателем правления. Кроме того, товариществам разрешено привлекать организации по ведению бухгалтерского учета. Помимо ревизионной комиссии можно будет проводить аудит, назначать и привлекать организации, занимающиеся аудитом.

Также увеличился срок службы для председателей, членов правления и ревизионной комиссии. Вместо былых трех теперь он будет равняться пяти годам.