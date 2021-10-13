Прямой эфир

Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах

13 октября 2021 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более пяти тысяч. Именно столько садоводческих товариществ в окрестностях столицы или областных центров сегодня насчитывает Синеокая. Асфальтированные дороги, наличие всех необходимых коммуникаций и возможность проживания на дачном участке круглый год. Несмотря на то, что садоводческие товарищества так напоминают деревни, обладатели роскошных усадеб всего в паре километров от города не могут существовать с сельскими жителями на равных. 

Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах-1

Новая версия проекта Указа «О садоводческих товариществах» меняет правила игры. Так, собственникам разрешат переводить садовые домики в жилые дома, а садоводческие товарищества наконец получат шанс превращаться в населенные пункты.

Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах-4

Максим Рудковский, дачный юрист:
Есть ограничения, связаны они с электросетями. Так, например, опорой, которая находится в садовых товариществах, где имеются линии электропередач, должны быть вынесены за пределы земельных участков. Также ящики выносного учета должны находиться за пределами земельного участка. Эти электросети должны находиться в технически исправном состоянии.

Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах-7

Помимо прочего в Указ были внесены и другие, на первый взгляд, небольшие, но очень важные изменения.

Максим Рудковский:
Не нужно будет избирать казначея, теперь он назначается председателем правления. Кроме того, товариществам разрешено привлекать организации по ведению бухгалтерского учета. Помимо ревизионной комиссии можно будет проводить аудит, назначать и привлекать организации, занимающиеся аудитом.

Также увеличился срок службы для председателей, членов правления и ревизионной комиссии. Вместо былых трех теперь он будет равняться пяти годам.

Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах-10

Максим Рудковский:
Нововведением является то, что теперь необходимо при отключении электроснабжения или воды получать уведомления от лица о том, что он получил. Но, опять же, есть оговорка, что если лицо отказывается от получения, то можно производить отключение, так как считается, что это надлежащим способом уведомление.

Есть изменения в Указе. Вот что нужно знать тем, кто состоит в садовых товариществах-13

# Закон # общество # Максим Рудковский # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный пешеход попал под мотоцикл. Виноват тот, кто на колёсах? Мнение начальника отдела ГАИ
13 октября 2021 13:37

Пьяный пешеход попал под мотоцикл. Виноват тот, кто на колёсах? Мнение начальника отдела ГАИ

Не будет никакой ответственности. Почему услуга трезвый водитель не популярна?
13 октября 2021 13:32

Не будет никакой ответственности. Почему услуга трезвый водитель не популярна?

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта
13 октября 2021 13:30

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта