«Война против Польши была неизбежна». Вот какие планы были у Гитлера

Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Пакт Молотова-Риббентропа состоит из семи коротких статей. Согласно этому документу, обе страны обязываются воздержаться от нападения друг на друга как по отдельности, так и с другими странами. Если на одну из этих стран нападут, вторая страна обязуется не поддерживать агрессора.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:

А здесь получается, что главная угроза, и мы с ними заключаем договор, еще раз подчеркну, СССР и Германия никогда союзниками не были, это был просто договор о неких партнерских отношениях, но не о союзничестве.

Евгений Новик, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор исторических наук:

К договору о ненападении был приложен секретный дополнительный протокол, в котором, во-первых, делилась Европа на сферы влияния Советского Союза и фашистской Германии.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

То есть была указана та линия, за которую Германия не должна продвигаться, и та линия, за которую не должен продвигаться Советский Союз. Все. В общем, это все соответствовало тогдашним нормам дипломатии и тогдашним нормам международного права. Тайный дополнительный протокол состоит из преамбулы и четырех пунктов. По протоколу в сферу интересов СССР попадают Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабия (историческая область на территории современных Молдовы и частично Украины). В сферу интересов Германии – Литва.

Евгений Новик:

В сферу интересов Советского Союза также входили, кроме Западной Беларуси и Западной Украины, часть исконно польских земель между реками Висла, Нарев и Сан. Или чтобы было понятнее, я скажу так: часть польских земель на Восток от Вислы, восточная Польша.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

В Советском Союзе прекрасно понимали, что Польша – это многонациональная государство, и по условиям Рижского мирного договора, к сожалению, в составе польского государства находилось очень значительное количество белорусов и украинцев, Западная Беларусь, Западная Украина находились в составе этого государства. Судьба этих народов, конечно же, советское руководство беспокоила, поэтому закономерно и естественно то, что у Советского Союза были свои тоже геополитические интересы в регионе. И то, что к этому договору был подписан секретный дополнительный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, – это тоже нормальная, обычная практика тех лет, эти сферы влияния были зафиксированы. Вполне логично, что сюда попали в эту сферу советского влияния и Западная Беларусь, и Западная Украина. Встреча увенчается банкетом, который состоится в том же кабинете Молотова, где велись переговоры. Сталин предложит тост: «Я знаю, как немецкий народ любит фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье».

Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:

Есть свидетельство, но это уже в последующем, об этом говорил Никита Сергеевич Хрущев, что он якобы видел, как Сталин бегал по Кремлю, пожимал руки всем, тер руки от удовольствия, говорил, как я ловко обманул Гитлера. Но это уже мы никогда не проверим. Было это или нет. Сталин пребывает в прекрасном настроении. Он просит объявить на весь Союз, что подписание пакта о ненападении – победа советской дипломатии. Договор о ненападении сразу опубликуют. Подписание этого документа становится сенсацией и свидетельствует о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Дмитрий Мигун:

Пакт был опубликован тут же во всех центральных газетах, из этого секрета нет, но никогда и нигде, ни в газетах советских не публиковались протоколы.

Сергей Третьяк:

А дальше получилось так, что в Англии и Франции известие о том, что между Советским Союзом и Германией заключен пакт о ненападении, произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Вадим Гигин:

О том, что что-то такое подписано, известно стало практически сразу. Эта тема начала муссироваться на Западе, именно подозрения, что существует какой-то тайный еще сговор. Договор ратифицируют Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов скроют наличие секретного дополнительного протокола. На другой день после ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия нападет на Польшу.

Вячеслав Данилович:

Война против Польши была неизбежна, уже спланирована была Германией, назначены конкретные сроки и даты. Еще раз подчеркну, Германия говорила, Гитлер в частности говорил, информировал Сталина, что это война начнется в любом случае, независимо от подписания договора о ненападении.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Подписанный договор был о ненападении, то есть в любом случае немцы готовили нападение на Польшу, им нужно было обезопасить свою восточную территорию во время военных действий. Поэтому они заключили этот договор с Советским Союзом. Естественно, Советский Союз устанавливал там границы, чтобы не произошло вооруженного столкновения между Германией и Советским Союзом.