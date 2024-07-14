Имя победителя конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске станет известно 14 июля

14 июля разрешиться главная интрига «Славянского базара». Станет известно имя победителя конкурса эстрадных исполнителей, которое назовут на торжественной церемонии закрытия XXXIII Международного фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на сцене Летнего амфитеатра вокалисты представили на суд жюри славянский хит в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виталия Кульбакова. По итогам первого конкурсного дня лидирует представитель Казахстана. Ерназар Жубан набрал 69 баллов из 70 возможных. Второй идет представительница Молдовы, третье место делят исполнительницы из России, Болгарии и Италии. Выступление белоруса Валерия Чучмана с композицией на родном языке «Купала – зорка Беларусi» жюри оценило в 63 балла.

Валерий Чучман, участник XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Беларусь): Открылся занавес, и я просто чуть не упал. Столько много людей, меня энергией чуть не снесло от них. Но вообще, не волновался, оценкой жюри доволен. С оркестром чувствуем друг-друга, и звучание оркестра и голоса просто шикарное.

Калерия, участница XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Латвия): От этого фестиваля я жду новый опыт драгоценный. Петь на такое количество зрителей всегда очень круто. Во-вторых, новые знакомства – это всегда приятно. И побывать в прекрасном городе Витебске.

И пока все в ожидании разрешения главной интриги фестиваля, он продолжает дарить радость гостям многочисленными проектами. Один из самых аншлаговых – «Кукольный квартал». В этом году он прошел в 10-й раз. Зрители с удовольствием посмотрели семь спектаклей, которые представили творческие коллективы из Витебска, Смоленска, Санкт-Петербурга, Белгорода и Кургана. Под занавес выступил белорусский театр «Лялька» с пьесой по мотивом сказки Андерсена «Дюймовочка».

Александр Григорьев, директор Белорусского театра «Лялька»:

По традиции мы приглашаем спектакли разной тематики, формата: и без слов, и веселые, и грустные, и детские, и философские. Маленький человечек в первый раз приходит в театр, а потом, подрастая, привыкает и к драме, и к другим более серьезным видам искусства. Проект пользуется огромной популярностью, билеты раскупаются задолго до начал спектаклей.

Гостей фестиваля сегодня встречают на фесте уличного искусства, на празднике хоровой музыки в Свято-Успенском кафедральном соборе. Также пройдут сольник белорусской певицы Виктории Алешко, КВН-игра и «Театральные встречи».