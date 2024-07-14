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2 человека погибли из-за последствий бури в Беларуси

14 июля 2024 10:44
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В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер оставил разрушительный след в ряде районов Минской, Гродненской и Бересткой областей, а также в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли из-за последствий бури в Беларуси-1

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. На протяжении суток оно нарушалось почти в тысячи сельских населенных пунктах. К сожалению, не обошлось без жертв. В кемпинге на берегу Вилейского водохранилища упавшим деревом смертельно травмирован мужчина. В Минске по этой же причине погибла девушка возле канала Слепянской водной системы. Всего известно о 370 случаях падения деревьев. Ими повреждены 25 машин.

Сегодня, 14 июля, в Беларуси сохраняются сложные погодные условия: из-за сильной жары объявлен оранжевый уровень опасности. В ряде районов высока вероятность дождей с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду.

# Природные катаклизмы # общество

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