Военный сбор с губернаторами прошел в Лиде

В Беларуси совершенствуется система подготовки территориальных войск. При этом внимание не только оснащению, но и реальной практике. Именно поэтому ежегодный сбор для руководителей органов власти и военных комиссаров в этот раз Министерство обороны проводит в обновленном формате. При планировании занятий учтен опыт современных вооруженных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэродром Лидской авиабазы подвергся нападению диверсионно-разведывательной группы. Атака ударных дронов – команда «к бою». По воздушным целям огонь из зенитных пулеметных установок и турели с автоматами. Противник меняет тактику. Нашим командирам необходимо мгновенно реагировать. Для отражения атак задействуют БЛА, включая тяжелые, оборудованные автомобили, бронетехнику, квадроциклы и штурмовую авиацию.

Галина Буро, корреспондент: В ключевой момент военным в противодействии ДРГ помогают отряды специального назначения внутренних войск и стрелковая рота сил территориальной обороны. Причем они не только осуществляют охрану объектов аэродрома, но и активно включаются в их защиту.

Диверсионно-разведывательная группа уничтожена. Пожарные расчеты оперативно тушат очаги возгораний. А раненым на месте оказывается помощь – тактическая медицина в действии. Розыгрыш боевого эпизода проходит в рамках сбора по вопросам военной безопасности и обороны Беларуси. В роли обучающихся губернаторы, председатель Мингорисполкома и военные комиссары.

От теории сразу к практике. Участникам продемонстрировали новые подходы к организации охраны стратегических объектов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Также обсудили повышение оснащенности территориальных войск беспилотниками, средствами противодействия дронам, системами связи и защиты. В финале уникальная возможность познакомиться с методами тренировки военных летчиков прямо за штурвалом.