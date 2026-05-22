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Военный сбор с губернаторами прошел в Лиде

22 мая 2026 17:09
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В Беларуси совершенствуется система подготовки территориальных войск. При этом внимание не только оснащению, но и реальной практике. Именно поэтому ежегодный сбор для руководителей органов власти и военных комиссаров в этот раз Министерство обороны проводит в обновленном формате. При планировании занятий учтен опыт современных вооруженных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный сбор с губернаторами прошел в Лиде-2

Аэродром Лидской авиабазы подвергся нападению диверсионно-разведывательной группы. Атака ударных дронов – команда «к бою». По воздушным целям огонь из зенитных пулеметных установок и турели с автоматами. Противник меняет тактику. Нашим командирам необходимо мгновенно реагировать. Для отражения атак задействуют БЛА, включая тяжелые, оборудованные автомобили, бронетехнику, квадроциклы и штурмовую авиацию. 

Военный сбор с губернаторами прошел в Лиде-4

Галина Буро, корреспондент:
В ключевой момент военным в противодействии ДРГ помогают отряды специального назначения внутренних войск и стрелковая рота сил территориальной обороны. Причем они не только осуществляют охрану объектов аэродрома, но и активно включаются в их защиту. 

Военный сбор с губернаторами прошел в Лиде-6

Диверсионно-разведывательная группа уничтожена. Пожарные расчеты оперативно тушат очаги возгораний. А раненым на месте оказывается помощь – тактическая медицина в действии. Розыгрыш боевого эпизода проходит в рамках сбора по вопросам военной безопасности и обороны Беларуси. В роли обучающихся губернаторы, председатель Мингорисполкома и военные комиссары. 

От теории сразу к практике. Участникам продемонстрировали новые подходы к организации охраны стратегических объектов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Также обсудили повышение оснащенности территориальных войск беспилотниками, средствами противодействия дронам, системами связи и защиты. В финале уникальная возможность познакомиться с методами тренировки военных летчиков прямо за штурвалом. 

В Беларуси создадут центр подготовки войск территориальной обороны.

Военный сбор с губернаторами прошел в Лиде-8

Сбор проводят уже больше 15 лет, но сегодня геополитика диктует новую повестку. Концентрация войск у наших границ – прямой сигнал к тому, что территориальную оборону нужно совершенствовать. И это понимает каждый.

Подробнее в видео.

# Вооруженные силы Беларуси # Государственная политика

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