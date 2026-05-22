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Демографическая безопасность и медицина: парламентарии обсудили социальную политику СНГ

22 мая 2026 16:44
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Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко провели переговоры на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзное государство с исторически беспрецедентным уровнем партнерства в самых разных сферах, от обороны и экономики до транспорта и образования, сегодня фактически эталон интеграции. Этот белорусско-российский пример, а также уникальные наработки можно и нужно масштабировать в рамках Содружества.

В рамках ассамблеи парламентарии СНГ сосредоточились на социальной повестке. Демографическая безопасность и медицина – флагманские темы дискуссии. Этот год в Содружестве проходит под эгидой особого внимания к здравоохранению. А это огромный пласт для работы по гармонизации национальных законодательств и обмена опытом.

Демографическая безопасность и медицина: парламентарии обсудили социальную политику СНГ-2

Ольга Наумова, корреспондент:
От проекта Земельного кодекса до документа о противодействии семейно-бытовому насилию. На 60-м пленарном заседании утвердили 13 новых модельных законов. Документы детально проработаны постоянными комиссиям, а также получили оценку профильных комитетов парламентов. И теперь в портфеле МПА СНГ за все годы работы 750 модельных законов.

Демографическая безопасность и медицина: парламентарии обсудили социальную политику СНГ-4

Главная тема сегодня – проведение в СНГ Года охраны здоровья. В нашей стране система здравоохранения ориентирована на человека. Здоровье нации – фундамент демографической безопасности, экономической стабильности и устойчивого развития государства. Позиция Беларуси близка и остальным странам Содружества. 

Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге.

Демографическая безопасность и медицина: парламентарии обсудили социальную политику СНГ-6

Беларусь выстроила крепкие связи на пространстве СНГ. На полях ассамблеи Наталья Кочанова встретилась с коллегами сразу из нескольких стран Содружества. Обсудили перспективы сотрудничества с Узбекистаном. Впереди совместные мероприятия, которые стали возможны благодаря контактам на высшем уровне. 

С делегацией из Кыргызстана обозначили вектор для наращивания торгового сотрудничества до 500 миллионов долларов. Динамично развивается сотрудничество с Россией – нашим главным партнером. Уже по итогам пленарной сессии был утвержден совместный план работы до 2028-го. В этой дорожной карте – более 130 документов. И часть инициатив принадлежат белорусской стороне.

Подробнее в видео.

# СНГ # Международное сотрудничество

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