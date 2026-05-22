Демографическая безопасность и медицина: парламентарии обсудили социальную политику СНГ

Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко провели переговоры на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзное государство с исторически беспрецедентным уровнем партнерства в самых разных сферах, от обороны и экономики до транспорта и образования, сегодня фактически эталон интеграции. Этот белорусско-российский пример, а также уникальные наработки можно и нужно масштабировать в рамках Содружества.

В рамках ассамблеи парламентарии СНГ сосредоточились на социальной повестке. Демографическая безопасность и медицина – флагманские темы дискуссии. Этот год в Содружестве проходит под эгидой особого внимания к здравоохранению. А это огромный пласт для работы по гармонизации национальных законодательств и обмена опытом.