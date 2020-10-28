Военный пенсионер Беларуси: «Молодёжь патриотически не воспитывают»

Новости Беларуси. Партийное строительство, местное управление и самоуправление, проблемы обеспечения людей электроэнергией. Вопросы, которые беспокоят белорусов, 28 октября обсуждали в общественной приемной «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча со столичным активом прошла в контексте обсуждения предложений к Всебелорусскому народному собранию.

Напомним, Палата представителей Национального собрания сейчас собирает и анализирует актуальные предложения от белорусов. Сегодня, в острый для государства период, когда ведется настоящая борьба за умы молодых людей, обществу особенно важно объединиться и вместе выработать серьезную программу на ближайшее будущее и перспективу.

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Когда появилась информация о том, что планируется проведение Всебелорусского народного собрания в Республике Беларусь, количество таких обращений снова увеличилось. И, в основном, сейчас люди приходят в общественные приемные, которых 151 в Республике Беларусь, тоже с такими предложениями. И если мы видим, что это обращение носит системный характер, что это болевая точка, что на это нужно обратить внимание, что это не точка зрения одного человека, а точка зрения группы людей, а то и социальной прослойки в целом, то в любом случае мы передадим эти документы, оформленные соответствующим образом, в рабочий орган по подготовке Всебелорусского народного собрания.