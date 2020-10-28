С 29 октября в Минске изменятся маршруты городского транспорта

Новости Беларуси. После открытия улицы Толстого некоторые автобусы и маршрутки пойдут по измененным трассам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 29 октября движение 24-го и 65-го автобусов в направлении улицы Воронянского от Романовской слободы организуют по улицам Немига, Богушевича, Клары Цеткин и Толстого. А некоторые маршрутки в сторону Лошицы проследуют по привычной трассе через улицы Немига, Мясникова и Толстого.