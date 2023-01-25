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Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников

25 января 2023 08:26
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Новости Беларуси. Образцы вооружения и техники, фильмы о службе, рассказы курсантов и офицеров. В Гродненской области запустили проект, где военные рассказывают школьникам об армейских профессиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируют охватить все школы региона. Для кого-то это возможность расширить кругозор, а кому-то из старшеклассников такой проект, возможно, поможет определиться с выбором будущей профессии.

В нашем материале – подробности.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-1

Галина Буро, корреспондент:
Старшие классы – это время определиться с тем, куда пойти учиться. В Гродненской области решили подробнее рассказать школьникам о профессии Родину защищать. Военное дело всегда было востребованным. К тому же, сегодня, когда военно-промышленный комплекс развивается, появляется высокотехнологичное оружие, необходим багаж знаний. Потому на встречу с представителями военных учебных заведений пригласили школьников со всего Гродненского района.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-4

Более 300 человек – это учащиеся с 8-го по 10-й классы. Для них– интерактивная выставка образцов вооружения и военной формы, а также живое общение с людьми в погонах. Главная задача проекта – рассказать школьникам о военных профессиях, ведь в современной армии востребованы разного профиля специальности: от психолога до инженера. Своими историями про поступление с подрастающим поколением делились студенты военного факультета Гродненского вуза и воспитанники кадетского училища.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-7

Андрей Губко, учащийся Гродненского областного кадетского училища:
Моя мечта – стать военным врачом. Эта мечта родилась у меня в 7 лет, когда ко мне в первый класс пришел мой двоюродный брат в форме и рассказал о своей профессии. Теперь я учусь, учу биологию, химию на высшем уровне, чтобы уже поступить на этот факультет и дальше связать свою жизнь с военной медициной.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-10

Военное дело все больше вызывает интерес не только у парней, но и у представительниц прекрасного пола. Организаторы подчеркивают: именно такие профориентационные мероприятия позволяют расширить кругозор школьников.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-13

Виталий Садовенко, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Военного комиссариата Гродненской области:
Городские ребята избалованы немножко вниманием, поэтому мы больше сейчас упор делаем на районы. Как известно, если нет информации, образовывается вакуум. Вакуум будет кем-то заполнен, поэтому это должны быть мы.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-16

Профориентационный проект от Военного комиссариата Гродненской области только стартовал. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут во всех школах региона.

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников-19

Галина Буро:
Сегодня школьников все больше привлекают к наведению порядка на воинских захоронениях и мемориалах, они участвуют в акциях памяти, посещают героические места страны. А этот проект еще один кирпичик в фундамент патриотического воспитания молодежи. И, возможно, как раз после такой встречи с военными кто-то из этих школьников захочет встать на защиту Родины и связать свою жизнь с Вооруженными Силами Беларуси.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Галина Буро # Андрей Губко # Виталий Садовенко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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