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Потрогать бронетехнику и поесть солдатской каши. Как прошёл день открытых дверей в Военной академии?

25 января 2023 07:31
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Новости Беларуси. Через что необходимо пройти, чтобы заслужить право быть офицером? Военная академия Беларуси на один день открыла свои двери для солдат срочной службы и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Потрогать бронетехнику и поесть солдатской каши. Как прошёл день открытых дверей в Военной академии?-1

Более 1 000 человек ознакомились с процессом обучения в главном военном вузе страны. Встречи с абитуриентами проходят раз в три месяца, поскольку желающих связать свою жизнь с военной службой с каждым годом становится все больше.  

Потрогать бронетехнику и поесть солдатской каши. Как прошёл день открытых дверей в Военной академии?-4

Для гостей подготовили насыщенную программу. Не только увидеть, но и потрогать можно было легкую бронетехнику, стрелковое оружие, а также отведать настоящую солдатскую кашу.  

Потрогать бронетехнику и поесть солдатской каши. Как прошёл день открытых дверей в Военной академии?-7

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии по учебной работе:  
В Военной академии регулярно проводятся дни открытых дверей. Это прежде всего сделано для того, чтобы у ребят было больше возможностей познакомиться с факультетами, со специальностями, с вооружением, военной техникой. И больше изучить порядок обучения в Военной академии. И какой у них будет быт при этом.  

Потрогать бронетехнику и поесть солдатской каши. Как прошёл день открытых дверей в Военной академии?-10

Пополнить ряды курсантов смогут те, кто покажет достойные результаты в учебе и физической подготовке. С порядком поступления в Военную академию можно ознакомиться на сайте Министерства обороны в разделе «Военное образование».  

Потрогать бронетехнику и поесть солдатской каши. Как прошёл день открытых дверей в Военной академии?-13

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# Военная академия Республики Беларусь # общество # Максим Журавлев # Фотофакт

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