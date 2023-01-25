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На повестке около 8 вопросов. Что обсудят на очередном заседании Палаты представителей 25 января?

25 января 2023 08:01
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Новости Беларуси. Порядок формирования Всебелорусского народного собрания продолжат обсуждать в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Овальном зале пройдет заседание 9-й сессии седьмого созыва.  

На повестке около 8 вопросов. Что обсудят на очередном заседании Палаты представителей 25 января?-1

На повестке около 8 вопросов. Особое внимание изменениям в Избирательный кодекс. Известно, что изменятся требования к кандидатам в Президенты, также до пяти лет увеличится срок полномочий представительных органов власти.  

На повестке около 8 вопросов. Что обсудят на очередном заседании Палаты представителей 25 января?-4

Депутаты обсудят вопросы актуализации Закона о политических партиях. В первом чтении планируется рассмотреть и проекты законов о принудительном лечении, и медико-социальной реадаптации, и об охране окружающей среды.  

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# Палата представителей # общество # Фотофакт

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