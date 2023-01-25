На повестке около 8 вопросов. Что обсудят на очередном заседании Палаты представителей 25 января?

Новости Беларуси. Порядок формирования Всебелорусского народного собрания продолжат обсуждать в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Овальном зале пройдет заседание 9-й сессии седьмого созыва.

На повестке около 8 вопросов. Особое внимание изменениям в Избирательный кодекс. Известно, что изменятся требования к кандидатам в Президенты, также до пяти лет увеличится срок полномочий представительных органов власти.