Опрос: 75% белорусов считают свои персональные данные безусловной ценностью

Новости Беларуси. Национальный центр защиты персональных данных в 2023-м проведет в два раза больше проверок, чем в прошлом году. Акцент сделают на урегулировании на законодательном уровне вопросов, связанных с видеонаблюдением, сбором биометрической информации и согласий на обработку персональных данных.

В прошлом году крупную утечку личной информации своих клиентов допустили пять предприятий и организаций. В зоне риска оказались более 1 000 белорусов. Примерно столько же незаконно распространенных записей было удалено из интернета. На данный момент за нарушения законодательства О распространении персональных данных в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Академия наук совместно с Институтом социологии провели опрос, и по его результатам оказалось, что 75 % белорусов считают свои персональные данные безусловной ценностью.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Мы, белорусы – люди открытые и действительно привыкли верить людям, которые обращаются к нам с просьбой. Мы стараемся помочь человеку, попавшему в беду. Но всегда надо относиться к этим просьбам, особенно тем, которые требуют за собой перечисление каких-то денег, открытие счетов, предоставление о себе персональной информации, скачивание каких-то ресурсов на свои планшеты, смартфоны, очень осторожно. И прекращать всякого рода диалог, когда дело касается денег и скачивания тех или иных продуктов.